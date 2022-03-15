　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

泛亞工程再爆內鬼收回扣　博愛特區合建案「副理楷油100萬」

▲▼泛亞工程前總經理張子文涉內鬼收回扣案。（圖／記者劉昌松攝）

▲泛亞前總經理張子文先前已因涉收回扣被檢察官諭令交保，專案小組又再查出泛亞副理涉案。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

由退輔會投資的泛亞工程建設公司，去年才爆發前總經理張子文涉嫌與下游包商合謀，索取近千萬元回扣，檢調介入追查後，發現泛亞工程建設開發部陳姓副理，另外也在博愛特區的一件合建案中，以浮報費用等方式收取百萬回扣，台北地檢署15日指揮調查局兵分4路，對泛亞內鬼案展開第二波搜索，約談陳姓副理在內3名嫌疑人到案。

檢調接獲情資，泛亞在2020年時曾將桃園地區一件總工程經費10多億元的重大工程，發包給下游廠商秬豐工程施作，張子文卻涉嫌利用這一機會，與廠商合謀，透過廠商浮報工程款項，再向下游廠商收取回扣，不法所得上看千萬元。泛亞發現發包成本暴增後，查出這一事件並解除張子文職務，還向檢廉調檢舉。

台北地檢署2021年指揮調查局台北市調處、廉政署，發動首波搜索並約談張子文等人到案後，依違反《證交法》非常規交易及特別背信罪嫌，諭令張子文以100萬元交保，持續追查發現，建設開發部陳姓副理另外也涉嫌在台北市博愛路的合建案中，項合作廠商索取回扣，因此再次指揮台北市調處發動搜索約談。

►手刀衝！清境小木屋住宿激殺2.2折

ET快訊
快訊／基輔宣布實施宵禁　傳俄軍將猛攻
北極海底驚見「10層樓深巨坑群」！　科學家大驚
快訊／新光金發言人涉內線！　剛開完法說會就被移送
長榮海運首度減資＋股利合配每股24元　現金殖利率15.1％
快訊／林昀儒、鄭怡靜闖進決賽！　3:1擊敗法國組合
快訊／高雄回收車輾死2歲男童！父在家準備晚餐　驚知惡噩崩潰
新埔站30人慘摔畫面外流！　北捷要查內部人員懲處
國立女大生想轉東吳！　補教師罵「4個字」慘了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

二航廈電纜線遭2外包廠工人剪斷　桃機公司將究責求償

快訊／新光金發言人李超儒涉內線　剛開完法說會就被移送北檢

約少女上水煙館　高中男討酒錢還搬出警官老爸...她氣炸告恐嚇

剪3條電纜害高雄幼兒園慘停電　賊落網自爆：變賣只賺500元

380萬休旅連刁車2次險沒命　牙醫回車廠協調3小時沒結論

新生兒父臉書「爆料警方」　網超捧場1hr按1800讚：喜歡這種料

曾為蔡英文打造「羽絨戰袍」　知名宏遠紡織大火狂燒濃煙竄天

快訊／高雄回收車輾死2歲男童！父在家準備晚餐　驚知噩耗崩潰

「大藍天」郵票值1300萬！他私吞再影印掉包　遭判刑+賠千萬

左營基地職務宿舍工地起火　海軍低調沒通報119

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

曾見證大S具俊曄！黃子佼好奇：電話怎沒刪？　孟耿如怨愛女只像他「希望有第二胎」

《餘生，請多指教》等3年終於要播了！　肖戰下跪求婚楊紫：願意嫁給我嗎？

二航廈電纜線遭2外包廠工人剪斷　桃機公司將究責求償

快訊／新光金發言人李超儒涉內線　剛開完法說會就被移送北檢

約少女上水煙館　高中男討酒錢還搬出警官老爸...她氣炸告恐嚇

剪3條電纜害高雄幼兒園慘停電　賊落網自爆：變賣只賺500元

380萬休旅連刁車2次險沒命　牙醫回車廠協調3小時沒結論

新生兒父臉書「爆料警方」　網超捧場1hr按1800讚：喜歡這種料

曾為蔡英文打造「羽絨戰袍」　知名宏遠紡織大火狂燒濃煙竄天

快訊／高雄回收車輾死2歲男童！父在家準備晚餐　驚知噩耗崩潰

「大藍天」郵票值1300萬！他私吞再影印掉包　遭判刑+賠千萬

左營基地職務宿舍工地起火　海軍低調沒通報119

一早「洗手台尿尿」嚇壞女同事！男吐1理由：不都這樣？　網戰翻了

俄軍上校戰死！普丁又失高階指揮官　烏軍官諷他「正確地」回家了

戴口罩解鎖iPhone跳出「向下看來解鎖」！　網曝1招搞定：角度問題

整理房間翻出「125年古物」！照片曝光　全場驚喊：大地主

12星座用「身體語言」　讓你知道「他很在乎你」

快訊／基輔市長宣布實施宵禁　傳俄軍未來48小時將猛攻

172萬烏克蘭難民直奔波蘭　26萬人擠爆首都華沙：已到收留極限

二航廈電纜線遭2外包廠工人剪斷　桃機公司將究責求償

萬海去年每股大賺42.35元　擬配發每股10.5元現金股利、1.5元股票股利

台灣若遇戰火怎辦？　北市動物園曝「出逃順序」：海島難比照基輔

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

人夫偷吃女外送員「2天要1次」　正宮抓狂

即／台中女心臟中刀送醫不治　涉案夫逃逸

快訊／桃園燒不停！幼獅工業園區今又火警

桃機311大停電「元凶抓到了」！2工人認盜剪電纜

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

台中女遭刺一刀斃命原因曝　狠夫見救護車秒逃

即／台中女胸口中刀無生命跡象！緊急送醫搶救

家樂福倉儲大火損失30億　鄭文燦證實起火點在棧板區

即／高雄回收車輾死2歲男童

電腦女工程師販毒　被逮與男友相擁痛哭5分鐘

孫道存被求償74.5億　孫芸芸3姊弟拋棄繼承

即／富商爸現身學校　堅持接走女兒

台銀神鬼襄理盜客戶2000萬！升官調職卻失蹤

曾為小英造「戰袍」！宏遠紡織大火狂燒

更多熱門

相關新聞

即／新光金控爆內線　退休資深副總遭約談

即／新光金控爆內線　退休資深副總遭約談

上市公司新光金控(2888)在2018年間，以130億元併購元富證券，但在這項重大訊息公布前，當時資深副總經理徐順鋆等人，卻涉嫌在禁止交易期間內，買賣相關股票，涉嫌違反《證交法》內線交易罪，台北地檢署15日指揮調查局兵分5路搜索，並以嫌疑人身分約談現已退休的徐順鋆等6人到案。

即／康友來台撈201億　黃文烈29人起訴

即／康友來台撈201億　黃文烈29人起訴

即／凱羿-KY大虧12億　前董座竟倒股避損

即／凱羿-KY大虧12億　前董座竟倒股避損

永豐實總座徐志宏退休、李宗純接棒　配息3元「殖利率6%」

永豐實總座徐志宏退休、李宗純接棒　配息3元「殖利率6%」

東洋延攬前諾華亞洲負責人侯靜蘭任總座　董座林全期許注入新企業文化

東洋延攬前諾華亞洲負責人侯靜蘭任總座　董座林全期許注入新企業文化

關鍵字：

泛亞工程總經理副理回扣內鬼證交法非常規交易特別背信

讀者迴響

熱門新聞

「本土劇一哥」遇美福倉儲大火！

曾國城親解「空姐妻帶男血拚真相」 無奈：司空見慣

即／學生與確診者重疊足跡　虎尾高中下午緊急停課

人夫偷吃女外送員「2天要1次」　正宮抓狂

眾量級爆分手「首合體對外8字發聲」！

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

高雄2000戶停電原因找到了　元凶是隻鳥

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

即／台中女心臟中刀送醫不治　涉案夫逃逸

快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了

15：21突收到國家警報！桃竹網友「見內容傻眼」

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

iPhone口罩解鎖超快！「這類人」更新完傻眼

某科技公司被控職場霸凌　員工頂樓開直播

更多

最夯影音

更多
新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用
爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面