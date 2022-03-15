泛亞工程再爆內鬼收回扣　博愛特區合建案「副理楷油100萬」

▲泛亞前總經理張子文先前已因涉收回扣被檢察官諭令交保，專案小組又再查出泛亞副理涉案。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

由退輔會投資的泛亞工程建設公司，去年才爆發前總經理張子文涉嫌與下游包商合謀，索取近千萬元回扣，檢調介入追查後，發現泛亞工程建設開發部陳姓副理，另外也在博愛特區的一件合建案中，以浮報費用等方式收取百萬回扣，台北地檢署15日指揮調查局兵分4路，對泛亞內鬼案展開第二波搜索，約談陳姓副理在內3名嫌疑人到案。

檢調接獲情資，泛亞在2020年時曾將桃園地區一件總工程經費10多億元的重大工程，發包給下游廠商秬豐工程施作，張子文卻涉嫌利用這一機會，與廠商合謀，透過廠商浮報工程款項，再向下游廠商收取回扣，不法所得上看千萬元。泛亞發現發包成本暴增後，查出這一事件並解除張子文職務，還向檢廉調檢舉。

台北地檢署2021年指揮調查局台北市調處、廉政署，發動首波搜索並約談張子文等人到案後，依違反《證交法》非常規交易及特別背信罪嫌，諭令張子文以100萬元交保，持續追查發現，建設開發部陳姓副理另外也涉嫌在台北市博愛路的合建案中，項合作廠商索取回扣，因此再次指揮台北市調處發動搜索約談。