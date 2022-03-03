蔡英文會面蓬佩奧「全台大停電」！她怒質疑：台電是不是有內鬼

▲蔡英文與蓬佩奧3日見面，高雄興達電廠剛好出問題。（圖／總統府提供）



記者柯振中／綜合報導

高雄興達電廠3日發生事故，導致全台大停電，連總統蔡英文會面美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的直播也因此中斷。對此，資深媒體人周玉蔻在臉書上質問，台電內部「是不是有內賊啊」，明明正值重要時刻，卻出現人為疏失大停電，十分不像話，貼文瞬間引起熱烈討論。

興達電廠3日發生事故，導致全台多地停電，副廠長蔡銘洲表示，是廠內的一個開關設備故障，導致龍崎高壓變電所出問題，連帶著影響供電。

▼原先預計要直播2人見面的過程，卻碰上全台大停電，導致直播取消。（圖／總統府提供）



而根據興達電廠的內部報告，疑似是因為廠內SF6絕緣體未回填完成，就操作隔離開關DS3541，導致三相短路接地事故，興達電廠也因此陷入一片漆黑。

停電事故發生後，有一封消息在網路上盛傳，上方寫著「台電從晚上6點起輪流限電」，恐怕影響668萬用戶，消息遭到台電駁斥，沒想到晚間台電自打臉，真的開始實施分區限電，令民眾十分不滿。

▼全台大停電，至今仍有多處未復電。（圖／記者許宥孺攝）



值得一提的是，蔡英文3日會面蓬佩奧伉儷，原先要進行直播，卻因為停電影響，因此暫停直播，過程仍順利完成。

資深媒體人周玉蔻為此感到懷疑，在臉書上發文斥責，「台電內部是不是有內賊啊」，蔡總統正在贈送勳章，給反共、抗中挺台的鋼鐵英雄蓬佩奧，這種歷史時刻居然鬧出人為疏失大停電，簡直不像話。

▼周玉蔻懷疑，台電是否有內賊，才會在這種重要時刻鬧出人為疏失大停電。（資料照／記者許宥孺攝）



對此，粉絲們也在下方留言力挺，「我也是這麼認為的」、「一而再再而三都是這電廠出問題，調查局應該仔細調查」、「行政院高層該好好徹查，台電哪幾個人嫌疑較大，別再背黑鍋了」、「這兩次特別日子都發生國安問題一定有鬼，機組年修換新還故障，需要檢討。」

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