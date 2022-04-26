華為再度招募「天才少年」　年薪最高900萬「天才美少女當前輩」

▲華為再度招募「天才少年」。（圖／翻攝華為）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸科技龍頭華為25日再度啟動「天才少年」招募計劃，根據公告，應聘者不限學歷、不限學校，正式入選後能享有「5倍薪酬」。雖然招聘計劃內並沒有詳細說明「5倍薪酬」的確切數字，但根據華為先前公開的資料，入選的「天才少年」，年薪最高可達201萬元人民幣（約897萬元新台幣）。

華為早在2019年就執行過「天才少年」招募計劃，當時華為創辦人任正非簽署了一份內部文件，要從全球範圍內招募優秀青年，他還特別強調，「這些天才少年就像『泥鰍』一樣，能鑽活華為的組織，激活華為的隊伍。」

▼第一批「天才少年」從2019年開始招募。



依照當年的計劃內容，「天才少年」的薪酬分為三檔，最高檔為182萬至201萬元人民幣，第二檔為140.5萬至156.5萬元人民幣；第三檔為89.6萬至100.8萬元人民幣。也就是說，只要正式入選，最低都能拿到89.6萬元人民幣（約400萬元新台幣）的年薪。

華為曾公開介紹過部分入選的「天才少年」，其中，當時年齡30歲的鍾釗在2019年入選，拿到了每年201萬元人民幣的最高薪，他擁有中科院「模式識別與智能系統」博士學位，進入華為不到一年時間，就將自己與團隊研發出的自動機器學習（AutoML）技術應用到了數千萬台華為手機中，完成大規模商業化。

▼鍾釗拿到最高201萬元的年薪。



另外，2020年入選的女博士姚婷也是非常受到關注的一位，更因亮麗的外表被網友稱為「天才美少女」，她擁有華中科技大學計算機博士學位，年薪156萬元人民幣（約696萬元人民幣），研究方向為為新型存儲介質(NVM，SMR)，資料庫和鍵值存儲系統。

根據本次的「天才少年」招募公告，應聘者不限學歷、不限學校，但是要求在數學、計算機、物理、材料、晶片等相關領域有特別建樹，並有志成為技術領軍人物。

公告還提到，如果有重量級科研成果、論文、專利，或是從頂級實驗室、尖子班畢業，或是曾在國際頂級競賽獲獎，都能成為應聘的加分項目。

對於應聘的「天才少年」，華為表示，能夠提供世界級挑戰性課題；大牛導師，全球化的視野、平台和資源；5倍薪酬。

▼姚婷外表亮麗，被網友稱為「天才美少女」。

