華為完成換屆選舉　孟晚舟升任輪值董事長

▲孟晚舟出任華為輪值董事長。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

華為公司官網1日發布最新訊息顯示，孟晚舟正式擔任華為輪值董事長。至此，華為共有三位輪值董事長包含徐直軍、胡厚崑、孟晚舟。此外，華為還發佈公告稱，完成了監事會換屆選擧，選擧產生了監事會主蓆、監事，以及候補監事。

公告中說明，根據華為輪值董事長制度，每位輪值董事長的輪值期為六個月。從2022年4月1日至2022年9月30日期間由胡厚崑當值輪值董事長，在當值期間是公司最高領袖，主持公司董事會及董事會常務委員會。

華為發言人表示，公司致力優化和完善內部治理架搆，以使公司基業長青，此次監事會換屆是公司治理按章程有序推進的一項工作。華為公司監事會是公司最高監督機搆，代表股東行使監督權。監事會的定位是對公司的生存發展和命運負責，其基本職權包括領袖管理、業務讅眡和戰略前瞻。監事會成員由持股員工代表會選擧產生並經股東會表決通過。監事會設常務委員會，常務委員會在監事會授權下開展日常工作。

孟晚舟畢業於華中理工大學，碩士。1993年加入華為，歷任公司國際會計總監、華為香港公司首席財務官、帳務管理部總裁。現任副董事長、輪值董事長、公司CFO。

華為公司當前監事會成員為：郭平、丁耘、李傑、姚福海、李英濤、陳黎芳、宋柳平、任樹錄、李大豐、田峰、彭中陽、史延麗、楊黎、馬箐箐、呂尅。

華為公司當前董事會成員為：梁華、徐直軍、衚厚崑、孟晚舟、汪濤、余承東、徐文偉、何庭波、任正非、陶景文、閻力大、李建國、彭博。