華為再成立新10大軍團　動機竟與Google有關

▲華為第二批軍團成立大會。（圖／翻攝華為心聲社區）



記者蔡紹堅／綜合報導

華為繼去年成立5個軍團後，近日再宣布成立第二批10個軍團。華為創辦人兼CEO任正非在成立大會上表示，國際風雲變幻，華為面臨著越來越嚴苛的打壓的時候，要穩住陣腳，要積極地調整隊形，堅定為客戶創造價值，不能動搖，所以要採取靈活機動的戰略戰術。

華為3月30日在深圳舉辦第二批軍團成立大會，這批成立的共有10個軍團，分別為電力數字化軍團、政務一網通軍團、機場與軌道軍團、互動媒體軍團、運動健康軍團、顯示新核軍團、園區軍團、廣域網絡軍團、數據中心底座軍團與數字站點軍團。

對於軍團的由來，任正非在大會上提到，2014年6月6號《紐約時報》報導了Google的一個特殊組織，這個組織是由博士、科學家、工程師和營銷專家組成的這麼一個群體，這個群體一般大概也就五六十個人，但是目標就是要做世界第一，不能做到世界第一，決不退出這個團體。

任正非指出，「雨不打花花不紅。我們不能只有天上有云，但不下雨，或者下雨，不落在花上，客戶感知不到。」所以，他們採取軍團化的改革，就是縮短客戶需求和解決方案、產品開發維護之間的聯結，打通快速簡潔的傳遞過程，減少傳遞中的物耗和損耗。

任正非強調，對當前國際風雲變幻，面臨著越來越嚴苛的打壓的時候，公司要穩住陣腳，要積極地調整隊形，堅定為客戶創造價值，不能動搖，所以要採取靈活機動的戰略戰術。

華為監事會副主席丁耘也在會上表示，第二批軍團組建成立大會，為10個軍團的將士壯行，不管是產業軍團、產品組合軍團、還是行業軍團，希望通過軍團來協同公司的各個組織，來面向從產業、面向行業，來構築解決方案的競爭力。