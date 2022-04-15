若上海5月不復工復產　華為CEO：汽車產業將全面停產

▲華為消費者業務CEO。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸疫情衝擊汽車業，華為消費者業務CEO、智能汽車BU CEO余承東15日在朋友圈發文稱，如果上海不能復工復產，5月之後所有科技和工業產業涉及上海供應鏈的，都會全面停產，尤其汽車產業。

據《IT之家》報導，他表示，4月中旬開始，部分企業就因為上海等地封閉導致供應鏈斷供停產了。如此持續下去，產業經濟損失和代價將會很大。

昨天小鵬汽車董事長何小鵬也表達了類似的觀點，他在朋友圈發文稱，如果上海和周邊的供應鏈企業還無法找到動態復工復產的方式，5月份可能中國所有的整車廠都要停工停產了。

3月以來，上海、吉林兩大汽車重鎮的疫情導致多家車企開始停產。乘用車市場信息聯席會數據顯示，3月已有多家車企產量出現大幅下滑，其中一汽紅旗3月產量年增率下滑73%，一汽-大眾下滑45.8%，上汽通用下滑31.3%，北京奔馳（賓士）下滑30.7%，華晨寶馬（BMW）下滑51%，上汽大通年增率下滑34%。

4月9日，在蔚來汽車發布停產消息後，蔚來汽車創始人、董事長、CEO李斌也在蔚來汽車APP中表示，受疫情影響，3月中旬蔚來已有零部件斷供，靠著庫存支持到上週，近期上海、江蘇等地的疫情導致更多合作夥伴無法供貨，只能暫停生產。李斌直言，「這個情況也不是我們一家，很多廠商都暫停生產了。」

4月14日，蔚來汽車再次表示，目前供應鏈略有恢復，合肥生產基地正逐步恢復生產，但後續生產計劃還有賴於供應鏈恢復情況。

梳理發現，包括一汽集團、特斯拉、華晨寶馬以及蔚來汽車均向外界宣布過停產信息。4月13日，長城坦克發布通知稱，受到上海、江蘇、吉林等多地疫情影響，坦克300車型共涉及8家供應商夥伴已經停工、停運。