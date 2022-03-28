華為2021淨利潤成長75.9％　孟晚舟著俐落洋裝時隔4年現身財報年會

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記者魏有德／綜合報導

華為今（28）日公布2021年度財報及相關資訊，由首席財務官孟晚舟親自登台對外說明，這也是孟晚舟時隔4年再度站上華為年會會場舞台。華為報告顯示，2021年整體經營穩健，實現全球銷售收入6368億元人民幣（約2.73兆元新台幣），淨利潤1137億元人民幣（約4889.1億元新台幣），同比增長75.9%。

▲孟晚舟出席華為2021財報年會。（圖／翻攝CCTV＋，下同）

孟晚舟身著一襲黑色洋裝，胸前別上粉色蝴蝶樣式的胸針，在淺色系的背板前格外亮眼。她一上台便表示，這是相隔4年後，再度參加華為財報年會，能面對面和大家報告，感覺非常棒，「過去4年，世界的變化很大，祖國的變化也很大，回國的幾個月中，我一直在努力學習，跟上這些變化。」

對於華為在2021年交出淨利潤1137億元（人民幣，下同）的成績單，孟晚舟表示，華為的規模變小了，但盈利能力和現金流獲取能力都在增強，公司應對不確定性的能力在不斷提升，「得益於主營業務的盈利能力提升，2021年華為經營現金流有較大增長，達到597億元；資產負債率降低到57.8%的水平，整體的財務結構的韌性和彈性都在加強。」

數據顯示，華為2021年在營運商業務領域實現銷售收入達2815億元人民幣，包括瑞士、德國、芬蘭等13個國家，華為承建的5G網路用戶體驗均為最佳，此外，華為還簽署約3000個5G行業應用商用合同，在製造、礦山、鋼鐵、港口、醫療等行業領域商用。

2021年華為消費者業務滑落成為第二大業務集團，實現銷售收入2434億元，智慧穿戴、智慧螢幕、TWS耳機及消費者雲服務仍實現持續增長，搭載HarmonyOS的華為設備超過2.2億部。

對於未來展望，華為將持續擴大研發領域，其中，2021年研發投入達到1427億元，創下歷史新高，佔全年收入的22.4%，10年累計投入的研發費用則超過8450億元人民幣。