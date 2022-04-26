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社會 社會焦點 保障人權

為5千元債務反目！機車行巧遇　他K破好友的頭慘了

記者張君豪／台北報導

26日下午1時許，台北市文山區景興路發生一起因積欠債務好友反目成仇的打架糾紛案，警方獲報後到場制止打架兩人，並將受傷的楊姓男子送醫，楊男堅持對動手打人的劉男提告傷害，轄區文山二警分局景美派出所依規定受理偵辦，並依現行犯將動手的劉男當場逮捕。

▲文山二警方26日下午逮捕因債務糾紛動手傷人的劉姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山二警方26日下午逮捕因債務糾紛動手傷人的劉姓男子。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲文山二警方26日下午逮捕因債務糾紛動手傷人的劉姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區文山二警方調查，動手的劉男聲稱楊姓友人積欠他約9千元債務，但迄今只還約5千元，劉男多次催討，但對方都置之不理、友情產生嫌隙；雙方今天下午在文山區景興路某機車行巧遇，劉男再度提起欠債問題，雙方爆發口角衝突，劉男被拖債隱忍多時情緒爆發，當場毆打楊男導至對方頭部撕裂傷出血，所幸警消緊急將他送醫治療，傷勢並無大礙。

文山二警方藉此案例呼籲，民眾遇有債務問題應循正當法律途徑解決，切勿以暴力方式處理，對於不法滋事者，本分局將依法嚴查究辦，以維護社會秩序。

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