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愛犬嚇哭3歲妹挨告！「影片曝光」反轉了　飼主：狗沒吠也沒暴衝

記者周亭瑋／綜合報導

台北市一名楊姓網友日前上街遛狗，碰到曾有過口角的紀姓鄰居，紀男當時看到女兒被狗狗嚇哭，氣得報警稱「有人放狗要咬我女兒」，事後也堅持提告；如今楊姓飼主PO出影片自清，強調狗狗根本沒對女童吠叫，也沒有暴衝。

當初，北市大安警方表示，紀男20日晚間帶著3歲女兒，在大安區和平東路三段1巷散步，碰到曾有過節的楊姓鄰居遛狗路過。紀男指稱，先前就向楊姓飼主反映過，他飼養的黑狗會暴衝上來，導致女兒驚嚇大哭，結果這次又遭遇同樣意外，他護女心切，才手持雨傘上前驅趕黑狗，事後也堅持提告。

對於這番指控，楊姓飼主PO出影片喊冤，畫面中清楚可見，妹妹原本並沒有受到驚嚇，反倒是爸爸主動問，「牠現在又要嚇妳了對不對」，接著上前質問楊男，這時妹妹才放聲尖叫，而狗狗則在一旁，並沒有攻擊或嚇人的動作。

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就這樣，紀男一邊錄影，一邊不斷質問「為什麼要帶狗嚇我女兒？」「你故意要來這邊威脅我的？」對此楊姓飼主回應，自己只是路過；而妹妹這時的情緒也越來越高漲，開始激動大哭。

▲愛犬嚇哭3歲妹挨告！「影片曝光」反轉了。（圖／楊姓飼主授權提供）

▲影片中，狗狗乖乖待在旁邊，並沒有什麼攻擊或嚇人的舉動。（圖／楊姓飼主授權提供）

在兩人爭執的過程中，紀男猛然向狗狗揮傘，並大聲表示「因為你威脅我的小孩。」對此，楊姓飼主向《ETtoday新聞雲》無奈表示，狗狗從頭到尾沒吠也沒暴衝。

另外，楊姓飼主也發文告誡，「北市大安區和平東路三段一巷這一帶，這個男子會騷擾狗，遇到這個人一定要錄影蒐證，有必要的時候可以噴辣椒水，歡迎轉發，讓大家都知道這個人的行徑。」

看完這段影片，網友們紛紛傻眼直呼，「這個爸爸是腦袋有問題吧」、「你女兒嚇到我家的寶貝了」、「這位爸爸好丟臉，狗狗超乖，給個讚」、「真的是很失敗的教育！他很明顯在激起女兒的恐懼」、「最壞的身教」、「看他的舉止在誘導孩子說，是狗狗對她不友善，也在挑釁飼主欸」。

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