恐怖幼兒園！4歲童被壓在地上打　一天3次...屁股瘀血照曝光

▲高雄市議員吳銘賜爆料，鳳山某所幼兒園虐童。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄又爆幼兒園虐童！高雄市議員吳銘賜今（26）日在市議會總質詢時爆料，鳳山某所幼兒園一名4歲女童，因為排隊沒排好，被老師帶進教室推倒壓在地上打，同一天也因為上廁所又被老師打了2次，出手相當重。家長回家驚見孩子屁股上的瘀血，氣得去幼兒園調監視器，才發現當天至少還有5名幼童受害。

吳銘賜指出，幼兒園家長向他陳情，因為發現女兒放學回家後屁股有瘀血，去幼兒園調監視器才發現，3月29日當天，女兒一天就被老師打了3次，第一次是因為女兒排隊沒排好，老師就把她帶進教室，一進教室居然將她推倒，用高舉過頭的手用力壓在地上打，女童爬起來後，老師還用力搖晃她的肩膀。

▲從家長提供的幼童驗傷單可見，老師打到讓幼童「雙側臀部挫傷並瘀血腫痛」。（圖／記者賴文萱翻攝）

第二次則是因為女兒在外面上課時說想上廁所，後來老師帶她進廁所，竟趁她在尿尿時，無預警從背後拍打，嚇得女童尿完後驚恐得跑到外面。第三次是因為女童在教室上課時，自己跑去廁所尿尿，沒想到被老師發現後，又被拖去廁所打跟罰站。

吳銘賜說，家長看了監視器後，發現至少5個幼兒莫名其妙被打，而且是主教、助教兩個輪流打，尤其主教下手非常重，從家長提供的幼童驗傷單可見，老師打到讓幼童「雙側臀部挫傷並瘀血腫痛」，斥責別人的孩子死不了，老師有夠粗暴，強調不能只是罰款而已，這種幼兒園應該讓他關門。





▲鳳山某所幼兒園虐童，陳其邁表示，請教育局從重處罰並將個案移送法辦，保障兒少權益。（圖／記者賴文萱翻攝）

事實上，這間被爆料的幼兒園，過去也曾發生過虐童事件，當時老師罰一名年僅2歲的女童大熱天跑7圈操場，事後被發現老師根本沒教保資格，而教育局只開罰老師、幼兒園各6000元。事發後幼兒園辦理歇業，沒想到又改了名字重新經教育局核准成立。

對此，高雄市長陳其邁回應表示，經了解後，此案違反兒童及少年福利與權益保障法，請教育局從重處罰並將個案移送法辦，保障兒少權益。