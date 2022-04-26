烏克蘭警告：俄軍計畫在馬力波「動用化武」　逼出鋼鐵廠內軍民

▲ 馬力波的亞速鋼鐵廠。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭南部港市馬力波（Mariupol）幾乎淪陷，仍有約2000名殘軍及平民躲在亞速鋼鐵廠（Azovstal）內。烏國國防部警告，俄軍正計畫動用化學武器，將鋼鐵廠內的軍民「熏出」，以避免造成俄軍兵力損失。

亞速鋼鐵廠內除避難的平民以外，傳出尚有約2000名烏軍，其中至少500人需要藥物治療或手術，包括需要截肢的傷兵，還有一些年紀較大的平民需要治療，缺乏食物、水和基本藥物。

根據《每日郵報》，烏克蘭國防部25日警告，俄軍可能使用化武逼出躲在鋼鐵廠內的軍民，以避免造成更多俄國士兵傷亡，且目前已在勘察並挑選可存放有毒彈藥的地點。

烏國國防部首席情報理事會則披露，普丁大軍正計畫向不願投降的軍民發射攜帶有毒物質的砲彈，俄國輻射、化學及生物防禦部隊將同時使用氣溶膠（Aerosol）化武，亞速鋼鐵廠可能成為目標。

俄羅斯國防部25日宣布，莫斯科時間下午2時（烏克蘭下午1時，台灣晚間7時）起在亞速鋼鐵廠周圍單方面停止所有敵對行為，將俄軍部隊撤退至安全距離外，確保平民撤離。但烏國副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，烏方並未同意俄方的人道走廊提議，認為這條路線對平民並不安全。

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