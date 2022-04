俄基洛級潛艇裝載多枚「可攜核武」飛彈　最新碼頭照曝光

▲俄羅斯一艘基洛級改良型潛艇被拍到停泊於克里米亞港口,並正在裝載可攜帶核彈頭的巡弋飛彈。(圖/翻攝自推特/@RebeccaRambar,下同)

記者張寧倢/編譯

俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)14日遭烏克蘭以反艦飛彈擊沉。網路披露的最新照片顯示,多次以核武作為威脅的俄羅斯,似乎準備將其付諸行動,一艘改良型基洛級潛艇「大諾夫哥羅德號」(Veliky Novgorod)在克里米亞一處碼頭裝載了可攜帶核彈頭的「口徑」巡弋飛彈。

根據《每日星報》報導,Telegram頻道「Ukraine Now」首先披露了這項消息,俄羅斯的基洛級柴電潛艇「大諾夫哥羅德號」(B-268)停泊於克里米亞西南岸港口塞瓦斯托波爾(Sevastopol),似乎正在裝載著數枚可攜帶核彈頭的「口徑」(Kalibr)巡弋飛彈,幾天前,這艘潛艇已開始在黑海執行任務,並被認為正在駛向烏克蘭,參與入侵行動。

據信,口徑飛彈可攜帶核彈頭或傳統彈頭,近來已被用於轟炸烏克蘭城市,「大諾夫哥羅德號」潛艇過去曾在2017年從地中海向敘利亞發射一系列口徑飛彈,摧毀伊斯蘭國的數個指揮所與軍火庫。不過,這種飛彈很容易發射失敗,2021年俄國太平洋艦隊薩波什尼科夫元帥號巡防艦發射的一枚口徑飛彈,升空後不規則旋轉數圈,最後墜海爆炸。

烏克蘭的尤格行動指揮部(Yug operation command)表示,透過攔截船隻、水面探測和空中偵察可知,俄羅斯繼續攜帶著可襲擊烏克蘭領土全境的導彈威脅烏方。公開來源情報(OSINT)分析專家Benjamin Pittet也在推特上發布衛星圖像指出,近日一艘基洛級潛艇在塞瓦斯托波爾港裝載口徑飛彈,第二艘則是停泊於旱塢,可能正在進行維護。

Satellite imagery from 15 March likely shows a Kilo-class submarine being loaded with Kalibr missiles in the port of Sevastopol. A second Kilo-class submarine is visible in the flooded dry dock, probably undergoing maintenance.



Location : 44.607739, 33.534983 pic.twitter.com/G7IEHzUDmI