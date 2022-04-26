國民黨估未來快篩每月需求上億劑　「蔡政府做的顯然遠遠不足！」

▲國民黨召開「防疫監督平台：快篩大缺貨，共存如何推？」記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

疫情升溫，也讓各縣市快篩試劑存量告急，市面上搶購、囤貨亂象叢生；對此，中國國民黨26日上午召開記者會，會中批評，種種的快篩問題凸顯蔡政府準備不足、決策倉促，宣示「共存」的新台灣防疫模式只見口號、未見具體規劃，該如何推進？難道台灣人民面對疫情擴散真的只能「自主應變」、「自求多福」嗎？

國民黨表示，當快篩劑成為人民維繫正常生活或工作上的必需時，蔡政府卻無法「即時」提供「充足」的劑量，顯現「政府無能，人民無奈」的窘境。

國民黨也彙整當前的快篩劑亂象，包括：

1.劑量不足：搶購、囤貨等亂象叢生，民眾焦慮感破表。

2.期程未定：進口或實名制的時程紛亂，民眾無所適從。

3.未及早評估其他部位快篩佈署：國內僅用鼻咽腔快篩，恐讓快篩效能打折扣。

國民黨統計，111年2月國內就業人數約1,145.8萬人，若每人每週需2至3劑快篩劑以維繫正常工作計算，每月約需9千萬至1.3億劑的快篩劑，始能維持國家經濟體系運作的基本量能；另110年各級學校學生總數約為421.2萬人，若每人每週需2至3劑快篩劑以維繫正常上學來計算，則約需要3368萬劑到5052萬劑。

此外，確診者及隔離者的部份，以高峰期每天5萬人確診計算，若平均親密接觸者5人需要隔離，每天約有30萬人隔離，扣除重複3成估算，約21萬，每月初估630萬人，依照最新的居隔「3+4」措施，每人7天內得做5次快篩，每月約需3150萬劑。

國民黨表示，整體粗略估算，未來國內快篩劑恐怕每月有高達上億劑的需求，不過，蔡政府不論是目前進口採購約1億劑或快篩國家隊目標每月4千萬劑的儲備，很顯然地皆遠遠不足。

國民黨表示，疫情爆發之初，國民黨即一再警示國內快篩劑不足的問題，將連帶影響後續的防疫作為，包括居家照護、停班停課、甚至未來進入共存的環境，皆需要有足夠的快篩劑來支撐。但蔡政府的採購或徵用作為卻慌亂無章，先宣布外界認為是與病毒共存的「新台灣防疫模式」後，才開始準備快篩劑，倉促決定徵用政策，導致市面上搶購、囤貨的問題叢生，蔡政府的落後佈署，讓民眾陷入防疫的焦慮、恐慌之中。

國民黨指出，只宣稱實名制快篩劑五月初實行，並號稱已經採購一億劑的快篩劑，完全沒有具體的期程與時間表，讓這段空窗期，人民更加無所適從，對於是否真能於五月初就有足夠的快篩劑，人民也沒有信心。

針對快篩劑短缺問題，國民黨指出，衛福部食藥署目前核准的居家快篩劑類型僅有鼻咽腔快篩，但近期傳出醫護人員反彈需「連續14天戳鼻」採檢才可返回工作場所，此外，中央疫情指揮中心對於當前快篩劑之適用對象，有2歲以上的使用年齡限制，但許多孩童對於拭鼻方式的檢測方式有排斥感，因此政府有責任提供更多的快篩類型，讓民眾可以選擇。

國民黨表示，政府徵用快篩劑，雖然宣稱仍保有自由買賣的現有市場機制，但實際上，進口商的銷售意願不高，導致除了快篩實名制的配額數量外，仍需更多快篩劑的民眾或企業在市面上買不到，蔡政府應該做好相關的配套措施，維持良性的市場機制，以此提高業者進口意願。

國民黨也提出三項訴求，包含：

1.提供足夠快篩量能：

請指揮中心計算並公佈國人快篩未來半年到一年內實際需求數量，對於快篩劑採購與製造量能應有長期且充足的準備，以因應未來國內所需。

2.儘速明訂具體期程：

蔡政府應儘速公布快篩實名制的推行時程，並具體說明相關的規劃內容與流程，包括國人求學、就業、居隔等快篩試劑所需數量及採購規劃。

3.開放多樣性快篩類型：

蔡政府應該儘快針對快篩劑類型參考國內外研究報告，進行專業的評量，開放多樣性且合格的快篩劑類型，提高篩檢的敏感性與準確度。

國民黨強調，全民共同配合防疫，卻發現破口在於政府的準備不足，中央疫情指揮中心不僅失去「超前佈署」的規劃，現在跟在疫情的背後跑，卻更顯得混亂無序、毫無章法，因此，蔡政府儘快做到國民黨提出的三項訴求，讓全民能在充分的準備之下，共同渡過這波的疫情難關。