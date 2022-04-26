高風險縣市+2！陳時中：台中、宜蘭納入「累積8縣市」

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
記者洪巧藍／台北報導
國內近期每日確診病例超過千例，今（26）日更突破6千例，續創歷史新高。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日宣布，高風險縣市增加為8縣市，除原本北北基桃花高，新增納入台中與宜蘭。
中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增6,339例COVID-19確定病例，分別為6,295例本土個案及44例境外移入(22例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。
指揮中心表示，今日新增之6,295例本土病例，為3,066例男性、3,229例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年4月1日至4月25日，其中包含3,104例為無症狀感染。
個案分佈為新北市(2,076例)、臺北市(1,302例)、桃園市(1,159例)、基隆市(409例)、臺中市(263例)、花蓮縣(212例)、高雄市(182例)、宜蘭縣(126例)、新竹縣(99例)、臺南市(90例)、彰化縣(85例)、屏東縣(71例)、新竹市(63例)、臺東縣(38例)、苗栗縣(30例)、嘉義縣(28例)、雲林縣(27例)、南投縣(17例)、金門縣(9例)、嘉義市(5例)、澎湖縣(3例)及連江縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。
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