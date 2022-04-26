快訊／本土+6295「新北飆破2000例」　還有2縣市病例數破千

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布新增6295例本土病例，再創歷史新高，22縣市均有確診，其中新北市確診數首度突破2千人，達2076例；台北市、桃園市病例數也破千，分別有1302例與1159例。另有5縣市病例數破百，分別為基隆409例、台中263例、花蓮212例、高雄182例與宜蘭縣126例。

指揮中心表示，今日新增之6,295例本土病例，為3,066例男性、3,229例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年4月1日至4月25日，其中包含3,104例為無症狀感染。

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▲4/26新增病例。（圖／指揮中心提供）



個案分佈為新北市(2,076例)、臺北市(1,302例)、桃園市(1,159例)、基隆市(409例)、臺中市(263例)、花蓮縣(212例)、高雄市(182例)、宜蘭縣(126例)、新竹縣(99例)、臺南市(90例)、彰化縣(85例)、屏東縣(71例)、新竹市(63例)、臺東縣(38例)、苗栗縣(30例)、嘉義縣(28例)、雲林縣(27例)、南投縣(17例)、金門縣(9例)、嘉義市(5例)、澎湖縣(3例)及連江縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。