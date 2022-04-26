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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊再拋震撼彈：北市5月中單日確診將會近10萬人

▲▼柯文哲赴北市議會專案報告,與副市長黃珊珊不時交換意見。（圖／記者李毓康攝）

▲副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國內防疫進入新的階段，中央在昨天正式宣布確診者隔離天數縮短為「3+4」，盼進一步達到與疫共存。但北市副市長黃珊珊今（26）日在臉書開炮中央政策倉促上路，執行細節都沒有通知地方政府就宣布政策；她直言，若不採取任何管制措施，台北市每日萬例將在5月初發生，5月中更可能每日近十萬，到時候，連PCR採檢量能都會是問題，「所以，以篩代隔、自主管理，絕對必要」。

「不管是幾加幾，民眾關心的是我要不要居隔？居隔之後呢？」黃珊珊今日中午在臉書表示，面對幾千人，甚至萬人以上確診，加上確診者的接觸者，我們必須調整作法，專心照顧確診者，避免輕症轉中重症，避免中重症惡化，「我們也必須坦承，現有的公務系統無法在幾天內處理匡列接觸者」。

黃珊珊表示，台北市的確診者簡訊自主通報系統今天上線，先讓確診者自主回報密切接觸者，節省健康服務中心的疫調工作負擔，基層同仁能盡快收集到匡列對象名單，這樣才能更快速地幫到居隔者，否則3+4上路，結果在第3天都還來不及開居家隔離書，民怨只會更深。

黃珊珊說，目前實際遇到的問題是政策宣布後，執行的細節卻還沒跟上，首先，不管是10+7或改成3+4，都需要一段時間的磨合與上路，接觸者軟體系統（TRACE）卻還要修正上路。

黃珊珊表示，再來這段期間，基層同仁要一一回覆民眾問題，沒有完整政策細節，就只會造成基層同仁與民眾的衝突與誤會，滋生民怨！

第三，現在台北市居隔數量超過2萬，疫調結束後才可能開始匡列，每天的確診個案已經超過1千例，就算大量調動支援人力，疫調速度已經跟不上確診數量增加，居家隔離數量約確診者的5到10倍（1個人有5個密切接觸者），疫調塞車，居家隔離匡列更是塞車，這才是最大的問題。

「地方政府是中央的幫手，這是一場困難的戰爭，真的不要再分彼此了！」黃珊珊說，3+4 政策如此重要的政策，卻是先在週日由某報社獨家披露，第2天早上9點召集各縣市首長開會，下午2點開專家會議討論通過，晚上6點公布，第2天實施。相關執行細節都還沒有通知地方政府，民眾電話已經快打爆關懷中心，但我們也只能靜待中央通知相關細節。

黃珊珊還指出，然後中央疫調主動回報的系統要5/7才會做好，在此之前，每天千例的確診個案，上萬的居家隔離者，要3天內開出居家隔離書，這無疑是雪上加霜，塞車會更嚴重！

黃珊珊認為，目前應該要全力照顧「確診者」，密切接觸者應該用自主管理加快篩來管理，現在的問題，反而是快篩劑數量的問題，政府說會提供1億支快篩劑，希望儘速補齊，讓人民安心！。

黃珊珊表示，接下來確診數會呈等比級數暴增，從國外經驗與病毒傳染力推估，如果不採取任何管制措施，台北市每日萬例將在5月初發生，5月中，更可能每日近十萬，到時候，連PCR採檢量能都會是問題，所以，以篩代隔、自主管理，絕對必要。

黃珊珊表示，地方政府量能再多也不可能應付短時間內大量確診個案的管理，現在就要開始準備只照顧有症狀或重症的確診者，其他的輕症或無症狀的確診者，只能自主管理與主動回報，大家一起努力，才能保護自己保護他人，政府量能要保留給最需要的地方。

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