快訊／今「本土狂飆6295例」續創新高！另增44例境外

記者洪巧藍／台北報導

本土病例突破六千！中央流行疫情指揮中心今（26）日公布新增6295例本土病例，另增44例境外移入，確診個案無新增死亡。新增的本土病例再創歷史新高，全台22縣市都有個案，以新北市最多，單日確診首次突破2千例，達到2076例，接著依序是台北市1302例、桃園市1159例、基隆市409例、台中市263例、花蓮縣212例、高雄市182例、台南市90例。





▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增6,339例COVID-19確定病例，分別為6,295例本土個案及44例境外移入(22例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之6,295例本土病例，為3,066例男性、3,229例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年4月1日至4月25日，其中包含3,104例為無症狀感染。個案分佈為新北市(2,076例)、臺北市(1,302例)、桃園市(1,159例)、基隆市(409例)、臺中市(263例)、花蓮縣(212例)、高雄市(182例)、宜蘭縣(126例)、新竹縣(99例)、臺南市(90例)、彰化縣(85例)、屏東縣(71例)、新竹市(63例)、臺東縣(38例)、苗栗縣(30例)、嘉義縣(28例)、雲林縣(27例)、南投縣(17例)、金門縣(9例)、嘉義市(5例)、澎湖縣(3例)及連江縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

▲4/26新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為19例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自泰國(3例)及新加坡(1例)移入，另40例調查中。入境日介於今年4月10日至4月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,174,134例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,105,057例排除)，其中68,022例確診，分別為10,521例境外移入，57,447本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計856例COVID-19死亡病例，其中842例本土，個案居住縣市分布為新北市415例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。