急診被塞爆！羅一鈞疾呼：無症狀別跑醫院「先買家用快篩」

▲指揮中心4/26記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

國內疫情連續多天破千例，快篩試劑需求也暴增，甚至有許多民眾跑到急診要求篩檢，今（26）日指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞再度呼籲，急症室留給有急症的人就醫，若沒有相關警示症狀不需要去篩檢，可以去買家用快篩來做，才不會干擾真正需要就醫的民眾，更不會增加交叉感染風險。

本土病例今+6295例，總共已累積36567人，由於疫情持續升溫，民眾對於快篩試劑需求增加，也造成四處缺貨。而台灣急診醫學會日前發文表示，台灣急診就醫相當方便，許多民眾近來蜂擁至急診要求篩檢，除了排擠急重症病人的救治，民眾更暴露於群聚感染風險。

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羅一鈞今日在指揮中心記者會再度呼籲，急診是留給有急症就醫的民眾，若是有新冠警示症狀才需要去急診就醫，若是沒有症狀，而民眾想知道自己有無染疫，應利用社區篩檢站；而沒有接觸史、沒有相關症狀，就不需要去篩檢，若擔心自己足跡有接觸史，如社交距離APP大於15分鐘以上接觸想做篩檢，可以就近購買家用快篩來做就可以。

如果快篩試劑結果為陽性，再到各縣市社區篩檢站做PCR採檢。羅一鈞說明，「若是一般篩檢情境下，家用快篩陽性不管有沒有症狀，建議到社區篩檢站篩檢。」

他強調，會真的需要到急診的情形，「只有嚴重症狀或有警示症狀才需要去急診」，才不會干擾真的需要去急診民眾就醫，尤其在急診空間裡，還可能造成不同病患之間交叉感染，呼籲民眾千萬要保護急診寶貴醫療資源，請多利用家用快篩或社區篩檢站資源，不要去擠壓急診的就醫資源。

▲台灣急診醫學會公布4類人篩檢指引。（圖／翻攝自Facebook／台灣急診醫學會）