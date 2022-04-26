「3+4」上路！回溯6.7萬人明起可解隔　這些人將重開居隔書

記者嚴云岑／台北報導

居隔縮短「3+4」今（26）日上路，已居隔超過3天者自4/27開始解除隔離，指揮中心發言人莊人祥表示，若以接觸日在4/17~4/23個案計算，預計有6.7萬人明起可解隔。4/26前已開立電子居隔書者，將重新開立居隔書，已隔離逾3天者，一律以4/26作為隔離迄日，隔離未達3天者，由系統自動計算接觸日次日起算3天。

陳時中昨表示，「3+4」方案自第0天起均須完成居家隔離，在家中是以一人一室為原則，不得外出，3天後可開始快篩，第4天起自主快篩陰性可出門，也可搭大眾交通運輸工具，外出全程配戴口罩，禁止到餐廳用餐、聚餐、聚會，前往人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

此外，外出不包括到學校上課，因為專家認為上課風險相對高，因此在自主防疫期間，雖然沒有強制居家隔離，但還是以不到學校上課為原則。

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指揮中心今再度修訂確診個案居家照護管理指引，確診者居家照護之同戶隔離者，依照居家隔離3+4新制，隔離至同戶最新個案確診日後3天，之後適用於4天自主防疫。未確診卻有照護或被照護需求者，也適用3+4規定，得與確診者同室，未確診者自最後同室接觸日，或確診者隔離期滿日後須再居家隔離3+4日方可免快篩回歸社區。

莊人祥也補充快篩試劑發放方法，將由隔離所在地方政府發放，總計5支。4/26已隔離滿7天者，解隔當日使用原發送快篩試劑，4/26未滿7天者，自主防疫第1天使用元發送快篩試劑，後續轉介現居地地方政府衛生所發放。

▲調整居家隔離天數及相關防疫措施。（圖／指揮中心提供）