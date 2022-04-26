　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓昨晚大規模閱兵！金正恩攜愛妻李雪主亮相　嗆美韓擴大使用核武

▲▼北韓於25日晚間在金日成廣場進行閱兵儀式，慶祝90周年建軍節。（圖／路透社）

▲北韓於25日晚間在金日成廣場進行閱兵儀式，慶祝90周年建軍節。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓昨（25）日迎來慶祝朝鮮人民革命軍創建90周年的「建軍節」，原本預期凌晨0時前後的閱兵儀式，終於在該日晚間10時正式展開，其中新武器洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型也在閱兵時亮相。北韓最高領導人金正恩表示，往後不再將核武單純視為防止戰爭爆發的威懾武器，同時將全力儘速發展核武。

根據南韓《韓聯社》、《News1》、《紐西斯通訊社》，北韓疑似因下雨等氣候因素，才將閱兵儀式舉行的時間點由25日凌晨0時延後至晚間10時，此次閱兵同樣在平壤金日成廣場舉行，是金正恩掌權10年以來首度在4月25日建軍節閱兵，也是這10年以來的第12次閱兵。

閱兵儀式首先於晚間9時進行預演、10時起正式動員兵力與各種裝備、11時則有飛行秀。

▼李雪主在此次建軍節閱兵儀式中亮相。（圖／路透社）

▲▼李雪主在此次建軍節閱兵儀式中亮相。（圖／路透社）

▲▼金正恩攜手妻子李雪主共同出席閱兵典禮。（圖／路透社）

▲▼金正恩攜手妻子李雪主共同出席閱兵典禮。（圖／路透社）

此次金正恩攜手妻子李雪主共同出席閱兵儀式，這也是李雪主繼今年2月1日出席平壤萬壽台藝術劇場欣賞新年慶祝表演活動、4月15日太陽節同金正恩參謁錦繡山太陽宮以後，所出席的國家正式大型公開活動。

同時，金正恩還親自發表演說，主要內容聚焦於發展核武，以及擴大核武的使用時間與方向，向美國、以及即將上任的南韓尹錫悅新政府嗆聲。

金正恩表示，「我國（北韓）的核武基本使命雖是遏止戰爭爆發；但在這片土地上若演變出我們不太樂見的事，則我國的核武使用自然無法被束縛於單純遏止戰爭的使命。無論是何方勢力，只要侵害我國根本利益，則我方將會斷然執行核武使命。共和國（北韓）的核武應當徹底完成準備，以便隨時執行其責任與使命。」

同時，金正恩也在演說中強調，將會持續以最快的速度發展核武，「核武不僅是國力的象徵，也是我國軍事實力的基礎，未來強化發展核武時應講究質量，以求隨機應付各種戰爭狀況，同時以各種不同的手段履行各種作戰目標與任務，發揮和戰鬥武力。」

▲▼金正恩在演說中多次提及發展核武，表示不排除擴大核武使用方向。（圖／路透社）

▲金正恩在演說中多次提及發展核武，表示不排除擴大核武使用方向。（圖／路透社）

金正恩威脅道，「不管是來自何方勢力，只要他們祈禱能夠與朝鮮民主主義人民共和國（北韓）進行一場軍事對決，則他們將會被殲滅！」

根據北韓官媒《朝中社》、黨務機關報《勞動新聞》，北韓所研發的洲際彈道飛彈「火星-17型」（火星炮-17型）首度在閱兵儀式亮相。

▼北韓洲際彈道飛彈「火星-17型」在閱兵儀式亮相。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北韓24日下午試射洲地彈道飛彈「火星-17型」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北韓此次閱兵在平壤大同江兩岸搭建浮橋，晚間11時進行飛行秀與施放各種煙火。（圖／路透社）

▲北韓此次閱兵在平壤大同江兩岸搭建浮橋，晚間11時進行飛行秀與施放各種煙火。（圖／路透社）

據悉，北韓曾分別於今年2月27日、3月5日、3月16日試射火星-17型，不過3月16日試射時竟然在空中當場爆炸，直到3月24日試射後，官媒才宣稱試射成功，然而南韓軍方在分析後，認為3月24日試射的飛彈其實是舊款的火星-15型。

另外，美國專門分析北韓議題的媒體《北韓新聞》（NK News），則當地消息人士的說法，表示25日晚間9時30分起12輛具有照明設備的無人機與直升機飛越平壤上空，晚間10時起開始施放煙火、正式進行閱兵，晚間11時則有飛行秀。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►住花蓮「兩人一泊一食才2599元」！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
他正面拷問陳時中30分鐘！對話內容曝光　這2題沉默了
蔡京京逆倫弒母！　共犯男友曾智忠「猝逝獄中」
快訊／「確診賠2萬」防疫保單提前喊停！　收件到下午5:30
17歲少女中毒腦死！　「爸媽忍痛捐器官」救一命
台積電殺破550誰敢買？　他低檔重押賺千萬：只買這2檔
小S「遭綜藝大哥性騷擾」！　還原恐怖過程：塞到最深處
居隔3+4正式上路！　各縣市做法一次看
LIVE／全國最重！新北確診破1.2萬　侯友宜居隔轉型內容曝
快訊／台鐵5／1罷定了！　交通部「協商又破裂」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓昨晚大規模閱兵！金正恩攜愛妻李雪主亮相　嗆美韓擴大使用核武

18歲正妹獨自站「死亡公路」失蹤　詭異照瘋傳發現她成水箱浮屍

美駐烏克蘭大使「2019年懸缺至今」　拜登提名駐斯洛伐克大使

女頭下腳上跌入糞坑「手機神奇還能打」　忍屎臭20分鐘驚險獲救！

做愛「嗨到高點彈出來！」母蜘蛛奇異取精　雄性不射立即吞殺

日本40歲黨主席爆「搞上粉絲女兒」　14歲妹懷孕產子！他1動作超噁

美國怕普丁暴怒放過「俄羅斯第一情婦」？　白宮：沒人能逃過制裁

11歲女兒「摔下遊行花車」被活活壓死　懷孕3個月媽目睹哭倒醫院

馬斯克敲定440億美元收購推特！　億萬富翁收購媒體早有先例

馬斯克收購推特「員工炸鍋了」　執行長保證：6個月內不裁員

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

醫師手把手教無痛快篩　同步鼻腔內畫面更清晰

陽明山1歲童口吐白沫　警車仰德大道飆速開道

金曲歌王Leo王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

北韓昨晚大規模閱兵！金正恩攜愛妻李雪主亮相　嗆美韓擴大使用核武

18歲正妹獨自站「死亡公路」失蹤　詭異照瘋傳發現她成水箱浮屍

美駐烏克蘭大使「2019年懸缺至今」　拜登提名駐斯洛伐克大使

女頭下腳上跌入糞坑「手機神奇還能打」　忍屎臭20分鐘驚險獲救！

做愛「嗨到高點彈出來！」母蜘蛛奇異取精　雄性不射立即吞殺

日本40歲黨主席爆「搞上粉絲女兒」　14歲妹懷孕產子！他1動作超噁

美國怕普丁暴怒放過「俄羅斯第一情婦」？　白宮：沒人能逃過制裁

11歲女兒「摔下遊行花車」被活活壓死　懷孕3個月媽目睹哭倒醫院

馬斯克敲定440億美元收購推特！　億萬富翁收購媒體早有先例

馬斯克收購推特「員工炸鍋了」　執行長保證：6個月內不裁員

吳寶春與崑山科大合作設立「烘焙學院」　實體門市同步開設

吳鳳科技大學就業博覽會　3000多個就業與實習職缺

確診男星1500字吐心聲：抱歉影響大家生活！　染疫4症狀以為感冒

小學生下週可打莫德納！常見「11大副作用」曝　家長有7天考慮期

跟陳時中對談半小時內容曝光！　他提7建議：共存一點都不丟臉

「小神主牌」2秒暴衝！他急煞怒：誰家的小孩　這一幕嚇壞網

2歲女童1個月連做「9次PCR+15次快篩」狂哭！　男星爸心疼自責

蔡京京逆倫弒母！共犯男友曾智忠入監10年　全身疼痛猝逝獄中

品冠久違現身機場揪心了！　2年半未見父母嘆：特別想念

《傳說》GCS春季冠軍30日開戰 ONE、BRO搶榮耀獎盃…鬼滅聯動突襲

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

國際熱門新聞

日本疑現首例兒童不明肝炎！歐美通報169例

董事會點頭！　馬斯克成功收購推特

灰熊「看錯指令」狂咬10秒　殺死馴獸師

俄軍宣布停火　讓平民撤出馬力波

4月女嬰確診1小時過世　母悲痛：白天還在玩

英媒：IG帳號「被盜了卻不知道」2徵兆曝光

狼男性侵貓咪！　屍體丟兒童遊樂場落跑

馬斯克收購成功！　推特股價大漲6%

FDA批准　28天以上幼童可服瑞德西韋

北韓舉行建軍90週年閱兵　可能展示新武器

國際刑事法院加入歐盟　調查俄軍在烏克蘭罪行

馬斯克買推特扭轉美股！　道瓊逆勢收高238點

北約軍援烏　俄外長：實質上向俄羅斯宣戰

美國務院批准　對烏出售48億元「非常規彈藥」

更多熱門

相關新聞

40歲黨主席爆搞上粉絲女兒　14歲妹懷孕產子

40歲黨主席爆搞上粉絲女兒　14歲妹懷孕產子

日本國民主權黨黨魁平塚正幸先前才因一句「新冠只是小感冒」鬧出失言風波，近日又被爆出和友人年僅14歲的女兒發生關係，導致她懷孕生子，少女的父親正準備提告。平塚對此堅決否認，強調自己根本不知道孩子的爸是誰，但許多網友不相信他的說法，他日前開直播澄清時不斷撫摸娃娃的詭異動作也令網友感到不適。

北韓舉行建軍90週年閱兵　可能展示新武器

北韓舉行建軍90週年閱兵　可能展示新武器

南韓青瓦台將於5月10日全面開放！

南韓青瓦台將於5月10日全面開放！

布林肯見澤倫斯基3小時：俄國正在失敗

布林肯見澤倫斯基3小時：俄國正在失敗

烏克蘭要求秘密武器　南韓慌了：被美暗算？

烏克蘭要求秘密武器　南韓慌了：被美暗算？

關鍵字：

日韓要聞國際軍武北韓朝鮮金正恩李雪主閱兵建軍節火星-17型

讀者迴響

熱門新聞

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

情侶檔YouTuber宣布分手！　「消息藏半年」認了出軌

創辦人墜33層樓深谷身亡　桂冠出版社宣布永久解散

李榮浩被爆「劈腿女歌手」離婚楊丞琳！　火大親發文回應了

拍寫真更衣畫面全遭錄！脫比基尼竟看到鏡頭

具俊曄讓大S神奇回春　互動羞炸

男警偷情女上司另築愛巢　拋家棄子還告元配

表兄妹結婚13年生3子女！　竟是「親兄妹爸媽」撮合

全台變天轉涼！梅雨季首道鋒面南下時間曝

吃晚餐巧遇玄彬、孫藝真！她「偷幫買單」結局全網羨慕了

2天破萬確診要出門？　醫喊別小看台灣人這能力

富邦業務崩潰急哭！她「怒揭離譜內幕」

第一眼先看到火、手還是刀？

染疫冒7症狀！女大生就醫被吼「1句 」傻眼

上海暴風雨強襲影片曝！方艙男全裸趴地　採檢站全垮

更多

最夯影音

更多
許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行
又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面