水深及成人腰部！日女童溺水30分鐘才被發現　直升機後送仍不治

▲女童與家人到河邊戲水，卻意外溺水喪命。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣島田市3日下午發生一起女童溺水意外，一名就讀小學二年級的7歲女童和家人一同到河邊玩水，怎知卻突然消失，直到30分鐘後才被發現溺水。雖然救難人員接獲通報隨即趕往現場，並且派出空中救難直升機後送醫院，但最後仍不治身亡。

綜合日媒報導，警方與消防人員指出，適逢日本黃金週假期，這名7歲女童神田彩陽奈3日和另外6名家人一起到島田市川根町的家山川玩耍。然而當天下午2時左右同行家人卻發現女童失蹤，因此隨即通報119。直到30分鐘後，一行人才在河中尋獲女童，但她已失去意識，性命垂危。

相關單位隨即使用空中救難直升機將她送往附近醫院，但女童經搶救仍於下午4時20分宣告死亡。據悉，事發當時女童並未換穿泳衣，而是穿著普通衣物和祖母、哥哥在河中玩耍，河水深度則大約落在成人腰部，目前警方仍要深入調查女童溺水的詳細原因與事發經過。

日本目前正值黃金週假期，時隔3年首度迎來解封後的連休，吸引大批民眾出門遊玩，但是自假期開始後意外也頻傳。東京稍早也發生意外，一個4人家庭到多摩川體驗划船，怎知卻遭水流沖至下游。當時船上共有3名大人與1名小孩，所幸經過警方與消防人員的救援，4人平安獲救且都沒有受傷。

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