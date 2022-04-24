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「迷『網』online 等哩來！」　 教導兒少注意網路安全學習自我保護

▲台灣世界展望會新營中心、台南中心舉辦「迷『網』on line等哩來！」方案活動，教導家長與兒少學習網路安全知識、自我保護及求助管道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣世界展望會新營中心、台南中心舉辦「迷『網』on line等哩來！」方案活動，教導家長與兒少學習網路安全知識、自我保護及求助管道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情影響許多學童，去年起開始學習使用數位工具進行線上課程，為避免兒少在接觸網路時不慎遇到陷阱或落入風險，台灣世界展望會新營中心、台南中心舉辦「迷『網』on line等哩來！」方案活動，教導家長與兒少學習網路安全知識、自我保護及求助管道。

現在是數位化時代，無論是導航、收發信件、雲端備份資料、金融服務、學習課程、會議溝通、娛樂遊戲、交友互動，都可透過數位工具連結網路完成，不僅容易造成網路成癮，也容易面臨許多危機，包括：不當內容轉發、個人資料外洩、財務詐騙、網路霸凌等，台灣世界展望會新營中心、台南中心設計有趣的木工創作DIY、互動遊戲及宣導課程，讓長期關懷的兒少及家長共同學習。

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▲台灣世界展望會新營中心、台南中心舉辦「迷『網』on line等哩來！」方案活動，教導家長與兒少學習網路安全知識、自我保護及求助管道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

就讀小六的小毓和媽媽一起參加「迷『網』on line等哩來！」方案活動，她去年因為疫情開始使用電腦進行線上課程，進而喜歡探索新奇有趣的網路世界，在活動中她學習到不隨意下載來路不明的APP程式、不轉發未經查證的訊息、不輕易洩露個資（包括帳號、密碼）來保護自己；小毓的媽媽原本擔心小毓在網路世界中遇到危險，卻不知道該如何提醒她，在參與活動後，媽媽表示：「今天的收穫很多，我學習到同理小孩想透過網路跟朋友互動、玩遊戲的心情，也要多花一點時間陪伴小孩，了解她在網路中接觸了什麼，不要讓誤會跟指責成為彼此之間的衝突。」

台灣世界展望會南區辦事處林惠君區處長表示，每一個兒少的成長都非常需要有家長的陪伴，社工員以專業、發掘兒少及家長的需求，再針對個別需求設計不同的方案，帶領長期關懷的經濟弱勢家庭能夠越來越茁壯、邁向自立之路！台灣世界展望會邀請社會大眾響應「助學行動」，持續關懷、鼓勵來自經濟弱勢家庭的兒少穩定求學，並支持社工員舉辦各項方案課程，幫助他們未來成為更好的大人！

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