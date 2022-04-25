客家大院「台灣桐花王」超壯觀　逾500名攝影師攜美模搶鏡

▲超過500名的攝影師齊聚客家大院的桐花樹下，爭相取景。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉姜太公中部道場客家大院，正逢油桐花盛開之際，滿山遍野的桐花綻放，為連綿起伏的翠綠山頭點上雪白。為捕捉這一年一度充滿浪漫氛圍的桐花季景色，中部縣市各大攝影學會4/24於客家大院聯合舉辦2022中台灣攝影團體聯誼賽，吸引超過500名攝影家及模特兒參與，園區內一棵號稱「台灣桐花王」的油桐樹由於樹幹高大且盛開滿滿的桐花，不僅攝影家爭相取景，亦引來許多遊客拍照留念，成為園區的一大亮點。

姜太公道場主席羅世新表示，「台灣桐花王」位於園區台灣燈會兔年主燈裝置藝術旁，高達7米，樹冠約4米，今年花況特別好，在一片油桐花樹中，格外醒目，不但是園區迎賓樹，更是園區的珍寶，攝影團體代表前來為比賽勘場時就被它深深吸引。

客家大院在道場進駐管理後，已發展為全國最大宗教文化旅遊園區，蘊含著濃厚的客家人文及文創美學，攝影題材相當豐富，不只可拍桐花，包括融合古典與現代建築藝術的客家大院本身、大院龍邊2百年歷史的土地公廟、全台獨一無二造型討喜的天地財庫、以1:1打造的日本京都風格街屋、可愛的大型石虎公仔等等，攝影快門聲此起彼落，形成人與花爭豔的盛況，加上適逢週末假日，大批遊覽車也載著遊客湧入賞桐，使得客家大院熱鬧非凡！

羅世新強調，去年姜太公中部道場客家大院首次舉辦桐花季，便吸引5萬人次造訪。道場為服務廣大遊客，今年起安排專業導遊團隊講解園內設施及客家文化，也與苗栗縣青年創意協會合作文創市集，展售在地文創相關商品及客家美食。道場期盼能跟苗栗鄉親共生共贏，活絡地方經濟，一起帶動國旅新風潮，未來也會規畫更多系列活動，讓客家大院能成為世界認識中華道家文化與客家文化的重要窗口。

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