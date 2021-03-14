嘉義市管樂節攝影比賽　金牌獎吳坤富《管樂光與影》

▲2020嘉管節攝影比賽金牌獎得獎者-吳坤富，作品名稱為《管樂光與影》。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



2020嘉管節攝影比賽已經圓滿落幕，參賽者踴躍參與，也提供了許多技巧精湛的照片，此次攝影比賽共選出金牌獎1人、銀牌獎2人、銅牌獎3人、優勝獎10人、佳作獎18人。嘉市府文化局在官方臉書粉絲專頁也陸續公布各獎項的得獎照片，並在官網建置全數得獎作品的覽閱。

市府文化局表示，2020嘉義市國際管樂節攝影比賽金牌獎得獎者-吳坤富，作品名稱為《管樂光與影》，拍攝意涵為管樂節熱鬧登場在嘉義市文化公園舉辦的演奏團隊，每每吸引大批觀眾參與聆賞，透過光影投射在布幔上的演奏者身形、手勢的造型變化，呈現出不一變得攝影創意，留下管樂節的不同風情。

針對金牌獎《管樂光與影》，各評審指出，創意的取景，攝影者巧思讓管樂節在光影變化下有了新的詮釋；從舞台背面利用光綠投射在布幕形成的剪影效果，突顯樂園表演者的動態，別出心裁，極富巧思；用剪影連作串連一個有管樂節意義的畫面，富有創意表現。

▲2020嘉管節攝影比賽銀牌獎得獎者之一的邱麗美，作品名稱《踩街》。（圖／嘉義市政府提供）

銀牌獎得獎者之一的邱麗美，作品名稱《踩街》，拍攝意涵-109年嘉義市國際管樂節舉辦之踩街嘉年華，踩街團隊精湛的演出。各評審指出，管樂節遊行透過光影的引導讓整體活動有了生命的律動；以側角拍攝，將身著白色制服的隊伍與黑色的身影形成強烈的光影對比；管樂器在地上產生光影對此富有趣味對照效果。

銅牌獎得獎者之一的吳仁發，作品名稱《大家來吹奏曲子》拍攝意涵為2020年嘉義市國際管樂節有一隊伍在中山路上練習吹奏曲子，大家非常認真的吹奏，有十五名同學圍成一個圓形練習，很特殊的影像。低角度、明亮的色彩，充分表達了管樂節歡樂的氣氛。各評審指出，利用圈圍的女子銅管演奏，白衣紅裙在藍天對應下，突顯出瑰麗的場景。視覺效果強烈。

▲2020嘉管節攝影比賽銅牌獎得獎者之一的吳仁發，作品名稱《大家來吹奏曲子》。（圖／嘉義市政府提供）

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