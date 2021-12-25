展現關渡宮庇護文化意象　潘桐鍚奪城市科大攝影賽金獎

▲「國泰民安」作品獲得「城市50•榮耀關渡」攝影比賽金獎。（圖／台北城市科大提供）

記者許敏溶／台北報導

台北城市科技大學今年慶祝50週年校慶，舉辦「城市50•榮耀關渡」攝影比賽，共有近千件照片報名，經過激烈競爭後，由業餘攝影師潘桐鍚以作品「國泰民安」獲得金獎，該照片透過關渡宮雕龍畫棟遠眺台北101，作者希望藉宮廟在地文化，撫慰被新冠肺炎疫情無情衝擊的人心，護佑北投、大台北及全台灣。

城市科大深耕北投50年，與台北攝影學會、好好計創意公司共同舉辦「城市50•榮耀關渡」攝影比賽，城市科大學務長陳尚蓉表示，這次全國攝影比賽是想藉由攝影愛好者，以關渡著名景點為主，例如關渡宮、關渡水鳥公園、關渡大橋、關渡平原、關渡碼頭等，記錄關渡瞬間美好片刻，見證永恆之美。

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▼「城市50•榮耀關渡」攝影比賽結果揭曉。（圖／台北城市科大提供）

城市科大昨（24日）公布「城市50•榮耀關渡」攝影比賽結果，歷經一個多月，全國近千件作品競逐，在台北市攝影學會理事長張照煥、副理事長曾美莉、顏麗華與攝影達人張良一、尤能傑等5位評審的評分中，產生金、銀、銅獎等作品分別可獲得5萬、3萬、1萬元獎金，金獎作品為潘桐鍚的「國泰民安」，銀獎作品為賴露釧的「金色大地」，銅獎作品為楊惠如的「碼頭夜色」。

城市科大表示，金獎作者潘桐鍚為業餘攝影師，為了這次比賽，幾乎都提早3小時到關渡後山公園卡位，為的就是拍出從關渡宮照見台北101，透過兩者之間景深，表現關渡宮源遠流長庇護人心的文化意象，尤其台灣各行各業皆受疫情衝擊，他希望藉由「國泰民安」撫慰受創的人們，並祈求上天護佑北投、大台北，庇佑全台灣。

▲金獎作品為潘桐鍚的「國泰民安」。（圖／台北城市科大提供）

金獎作品作者潘桐鍚是業餘攝影師，城市科大表示這次為了參展，幾乎都提早3小時到關渡後山公園卡位，為的就是拍出從關渡宮照見台北101，透過兩者之間景深，表現關渡宮遠遠流長庇護人心的文化意象，尤其台灣各行各業皆受疫情衝擊，他希望藉由「國泰民安」撫慰受創的人們，並祈求上天護佑北投、大台北，庇佑全台灣。

▲「城市50•榮耀關渡」攝影比賽銀獎作品「金色大地」。（圖／台北城市科大提供）

銀獎作品為「金色大地」，城市科大表示，作品呈現出一大片田野，觸目所見都是金黃色稻穀，一串串結實累累的稻串隨風飄搖，一波波的稻浪風倒伏，顯現關渡平原的平靜之美；銅獎作品「碼頭夜色」，作者以關渡碼頭停泊的大河之戀皇后號為主角，在傍晚的淡藍色的夜空中，彷如一顆閃耀的明珠。

▼「城市50•榮耀關渡」攝影比賽銅獎作品「碼頭夜色」。（圖／台北城市科大提供）