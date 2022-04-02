羅智強參選桃園市長急喊卡！　朱立倫：相信他會做有智慧的決定

▲國民黨主席朱立倫2日上午赴苗栗姜太公道場時表示，會提供最適當的戰場，讓羅智強來發揮。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

預定在2日上午10時透過直播宣布是否參選桃園市長的羅智強，據了解，前一晚與國民黨主席朱立倫懇談3個小時後臨時喊卡；朱在2日上午在參加苗栗縣銅鑼鄉姜太公道場活動時表示，會提供最適當的戰場，讓羅智強來發揮，「相信智強一定會做出有智慧又強的決定」。

朱立倫指出，國民黨最重要的是團結，國民黨有優秀的同志，大家一起來努力對黨會愈來愈好，羅智強是國民黨的戰將，戰將會以黨的進退選擇最適合的戰場，讓羅智強來發揮，在最需要的地方，最需要的時候，他相信羅智強會做出有智慧最強的決定。朱強調，國民黨沒有分裂的本錢，我們一定會秉持科學的民調，加上地方的協調，桃園一定會團結一致，獲得勝選，更何況團結都不一定會贏，更遑論不團結。

▲▼朱立倫帶領孩子一起在烏克蘭國旗灑上桐花祈福；前副總統呂秀蓮也為桐花季開鑼起跑。（圖／記者黃孟珍攝）

另外，朱也提到苗栗縣長選戰，苗栗是國民黨執政的縣市，無論是徐耀昌縣長、過去的劉政鴻縣長，都是受到縣民的肯定，加上過去的傅學鵬縣長，2位立法委員，以及議會在議長鍾東錦的領導下，只要我們團結，一定會勝選，這點毫無疑問，黨中央一定會用最科學的方式，以及地方協調的方式，來推出縣長候選人、以及議員、鄉鎮市長候選人。

2日上午也為飽受戰火之苦的烏克蘭，特別在姜太公中部道場舉辦點燈祈福儀式，除邀請國民黨主席朱立倫、還有前副總統呂秀蓮、苗栗縣議長鍾東錦、台綜院創辦人劉泰英等人，引領遊客在烏克蘭國旗灑上象徵客家人堅毅性格的桐花，祈願藉由姜太公等眾神明保佑，戰爭盡早平息，世界和平。

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