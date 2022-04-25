　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

苗縣+29！1歲童增3例　尚順、溫泉區、全聯43處足跡曝

▲苗栗縣25日新增確診29例，其中年齡僅1歲就有3例 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣25日新增確診29例，其中年齡僅1歲就有3例 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央公布苗栗縣25日新增29例新冠肺炎本土確診案例，其中男性13位、女性16位，年齡介於在1歲以下-60歲，Ct值在13.82-27.9之間，分布在9個鄉鎮市，其中18 例為匡列居隔離前採檢；11例為因症狀，所涉苗栗縣公共場域足跡已完成清消，請鄉親安心，疫調持續進行中。

▲縣府也公布29例確診者疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲縣府也公布29例確診者疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

苗縣府表示，29例中分別為竹南鎮8例、苗栗市6例、泰安鄉5例、頭份市4例、後龍鎮2例、其他4鄉鎮各1例（三義鄉、通霄鎮、銅鑼鄉、大湖鄉）；其中18 例為匡列居隔離前採檢；11例為因症狀（以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主要症狀）、足跡重疊、持簡訊或有染病疑慮者至醫院或社區篩檢站採檢而確診。

▲縣府也公布29例確診者疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

此外，有關社區篩檢站辦理情形，昨（24日）大千、李綜合、大順及慈佑醫院竹南大厝里篩檢站共採檢912人，其中7人陽性，其他陰性；重光醫院南庄東河社區PCR採檢站，共採檢349人，全數陰性。

▲縣府也公布29例確診者疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

因應社區不明感染鏈增加，民眾篩檢需求，持續開設採檢站，時間地點：慈祐醫療團隊進駐竹南鎮大厝里活動中心於4月25至4月26日持續開設篩檢站，時間為（上午8點至中午12點、下午1點至下午5點）；大千醫院、大順醫院急診室旁開設篩檢站，時間地點：4月25日下午4點至晚上8點，呼籲與確診者足跡重疊或有染疫疑慮的民眾前往免費PCR篩檢。

▲縣府也公布29例確診者疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣長徐耀昌表示，截至25日止，今年苗縣新增本土案例214人，分佈以竹南鎮（79人）、頭份市（39人）及苗栗市（31人）為最多；相較已有1個市破萬人、6個縣市超過千人及8個縣市200人以上確診，本縣確診個案相對緩增，列為中度風險區。但疫調中發現跨城市旅遊、活動、工作再傳回本縣滲入到家庭、職場、學校、補習班、社區為疫情的主要原因，故減少不必要的跨縣市移動還是必要的防疫作為。

►新竹縣也不公布足跡了！今+65以青壯年居多　分布8鄉鎮　

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►國民品牌「三花」打6折！內衣褲、襪子該掃貨了

ET快訊
快訊／北市增1050例　「6行政區」確診破百
連10天破千！醫吐「前線1情況」破恐慌：致死率比季節性感冒還
王少偉確診首發聲　揭驚人現況
LIVE／北市+1050例！確診自主填單今上線　柯文哲最新說
快訊／桃園+696！　和碩再增105確診
快訊／台中首破200例確診！　19處足跡曝
快訊／台南+63！31足跡曝光　多家美食上榜
快訊／基隆今增337例　宣布「不再公布足跡」
快訊／北市12萬國高中生遠距上課　「酷課雲」塞爆當機了
快訊／高雄+123　49處確診足跡公布
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

像巨浪來襲！嘉義「超大雨瀑」絕美畫面曝　6千人驚豔：根本電影

國北教生「和染疫者同住3天」！校方嘆空間滿了：衛生局也無法提供

拿僑委會標案做獨家新聞惹議　陳雅琳：不是業配也不是置入

宜蘭公布96處足跡　大溪漁港、喜互惠、寶雅、肯德基入列

認同「3+4」！陳其邁「對台灣人有信心」：現在不是清零作戰

快訊／屏東+33增17足跡　多家超商、東港漁會、恆春天后宮入列

琳妲穿黑絲騎半裸猛男「上上下下」　12萬網友暴動了

快訊／花蓮跟進中央！明起不再公布足跡、不列案號

快訊／桃園+696！和碩龜山廠群聚再增105確診　累計694例

快訊／宜蘭+312！收容所增202已244人染疫　恐怖傳播鏈原因曝

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

女童醬油倒餐桌惡搞餐廳3次　還開倉庫門！店家：多好奇？

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

美人魚水下優雅慢游　嘴吐愛心泡泡甜互動

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

巨肌型男廚師快手刀工　狂切米粒、超薄小黃瓜

像巨浪來襲！嘉義「超大雨瀑」絕美畫面曝　6千人驚豔：根本電影

國北教生「和染疫者同住3天」！校方嘆空間滿了：衛生局也無法提供

拿僑委會標案做獨家新聞惹議　陳雅琳：不是業配也不是置入

宜蘭公布96處足跡　大溪漁港、喜互惠、寶雅、肯德基入列

認同「3+4」！陳其邁「對台灣人有信心」：現在不是清零作戰

快訊／屏東+33增17足跡　多家超商、東港漁會、恆春天后宮入列

琳妲穿黑絲騎半裸猛男「上上下下」　12萬網友暴動了

快訊／花蓮跟進中央！明起不再公布足跡、不列案號

快訊／桃園+696！和碩龜山廠群聚再增105確診　累計694例

快訊／宜蘭+312！收容所增202已244人染疫　恐怖傳播鏈原因曝

染疫後首發聲！黃郁芬點北市防疫4大漏洞　「市府必須提出更具體方式」

像巨浪來襲！嘉義「超大雨瀑」絕美畫面曝　6千人驚豔：根本電影

7外資看瑞昱目標價「4降3不變」　最高價600元、最低430元

快訊／北市居隔總人數17816人　柯文哲要推「以篩代隔」

國北教生「和染疫者同住3天」！校方嘆空間滿了：衛生局也無法提供

北京超市湧囤貨潮「雞蛋11點售罄」　店員忙翻：不夠就把我賣了

拿僑委會標案做獨家新聞惹議　陳雅琳：不是業配也不是置入

宜蘭公布96處足跡　大溪漁港、喜互惠、寶雅、肯德基入列

快訊／北市6行政區確診數破百　7醫院社區篩檢「陽性率高達5.3％」

玩抖音丟小命！夫妻「高壓電燒木」模仿夯片　結果觸電慘死

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

生活熱門新聞

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

傳新增確診再破5000　疫情記者會延後召開

8點上班尖峰「基隆路1現象」他驚呆！雙北人超有感

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚爆

快訊／指揮中心記者會延至16:30以後

居隔縮短成「3+4」！防疫指揮官喊：太兇猛

確診男呼吸困難求救！1922：不能呼吸才送醫

到周玉蔻家做PCR！萬芳：醫師個人行為

新北20個小孩「15人PCR陽性」！前台大醫：離高峰越來越近

午後雷雨來了！5地區大雨特報

即／基隆婦產科確診新生兒血氧降低　緊急送醫救治

快篩試劑哪裡買？懶人包一鍵查

即／高雄+123！恐怖麻將館又來了

更多熱門

相關新聞

消防局線上哈姆立克法　救回1歲童

消防局線上哈姆立克法　救回1歲童

苗栗縣1名男子，日前打119電話到消防局求救，稱自己1歲的小孩突然昏倒，原本以為是腸胃炎引起，還好勤指中心人員細心詢問後，發現是異物梗塞，透過電話教導對方執行哈姆立克法，成功排除異物，把握黃金時間救回小孩一命。

1歲童久咳不止　竟有針在腹險穿孔

1歲童久咳不止　竟有針在腹險穿孔

爺爺倒車輾斃1歲童　竟是自己孫子

爺爺倒車輾斃1歲童　竟是自己孫子

違規左轉撞四貼機車　1歲童重傷

違規左轉撞四貼機車　1歲童重傷

夫妻帶1歲童用餐　店拒絕2人優惠

夫妻帶1歲童用餐　店拒絕2人優惠

關鍵字：

苗縣29例1歲童43足跡

讀者迴響

熱門新聞

染Omicron和感冒「咳嗽不一樣」！醫1句話曝關鍵差異

金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

傳新增確診再破5000　疫情記者會延後召開

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

8點上班尖峰「基隆路1現象」他驚呆！雙北人超有感

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚爆

快訊／Leo王外籍妻疑發聲「要戴保險套」！

快訊／3＋4簡報曝光！自主防疫期間禁內用　可正常上班、買生活用品

快訊／指揮中心記者會延至16:30以後

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

上海封城夫煮水餃偷吃光　大肚妻心死

張庭傳銷洗腦話術曝光！　粉絲跪門口哭訴：騙子

「3＋4」內容曝光　黃珊珊：沒意義

更多

最夯影音

更多
醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處
連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面