苗縣+29！1歲童增3例　尚順、溫泉區、全聯43處足跡曝

▲苗栗縣25日新增確診29例，其中年齡僅1歲就有3例 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央公布苗栗縣25日新增29例新冠肺炎本土確診案例，其中男性13位、女性16位，年齡介於在1歲以下-60歲，Ct值在13.82-27.9之間，分布在9個鄉鎮市，其中18 例為匡列居隔離前採檢；11例為因症狀，所涉苗栗縣公共場域足跡已完成清消，請鄉親安心，疫調持續進行中。

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▲縣府也公布29例確診者疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

苗縣府表示，29例中分別為竹南鎮8例、苗栗市6例、泰安鄉5例、頭份市4例、後龍鎮2例、其他4鄉鎮各1例（三義鄉、通霄鎮、銅鑼鄉、大湖鄉）；其中18 例為匡列居隔離前採檢；11例為因症狀（以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主要症狀）、足跡重疊、持簡訊或有染病疑慮者至醫院或社區篩檢站採檢而確診。

此外，有關社區篩檢站辦理情形，昨（24日）大千、李綜合、大順及慈佑醫院竹南大厝里篩檢站共採檢912人，其中7人陽性，其他陰性；重光醫院南庄東河社區PCR採檢站，共採檢349人，全數陰性。

因應社區不明感染鏈增加，民眾篩檢需求，持續開設採檢站，時間地點：慈祐醫療團隊進駐竹南鎮大厝里活動中心於4月25至4月26日持續開設篩檢站，時間為（上午8點至中午12點、下午1點至下午5點）；大千醫院、大順醫院急診室旁開設篩檢站，時間地點：4月25日下午4點至晚上8點，呼籲與確診者足跡重疊或有染疫疑慮的民眾前往免費PCR篩檢。

縣長徐耀昌表示，截至25日止，今年苗縣新增本土案例214人，分佈以竹南鎮（79人）、頭份市（39人）及苗栗市（31人）為最多；相較已有1個市破萬人、6個縣市超過千人及8個縣市200人以上確診，本縣確診個案相對緩增，列為中度風險區。但疫調中發現跨城市旅遊、活動、工作再傳回本縣滲入到家庭、職場、學校、補習班、社區為疫情的主要原因，故減少不必要的跨縣市移動還是必要的防疫作為。

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