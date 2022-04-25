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快訊／屏東+33增17足跡　多家超商、東港漁會、恆春天后宮入列

記者陳崑福、郭玗潔／屏東報導

屏東縣政府25日公布新增33例本土確診個案，縣府統計截至4月24日，屏東縣居家隔離現管1429人，5歲以下累計共25例，無重症，已有3人解除隔離；居家照護計畫部分，累計接獲通報個案97案，經醫療團隊評估，有68案符合居家照護。

▲▼0425屏東防疫記者會。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府針對確診者足跡進行清消工作。（圖／記者陳崑福翻攝）

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縣府指出，33例本土確診個案中，有15例與之前確診個案相關，其中包含2個家庭4例，案「58685」、「61252」夫妻及「61255」、「61256」婆媳，都是接觸同住確診家人而染疫；另有8例被匡列居家隔離結果陰轉陽，分別為案「58687」、「58689」、「58690」、「58691」、「60093」、「61257」、「61258」、「61259」，有5例為國小學童。

案「58688」、「61264」分別在工作職場與確診者足跡重疊，「58688」至海濱國小篩檢站採檢確診，「61264」因身體不適，使用快篩試劑呈陽性，再醫院採檢確診；案「61265」則為19歲學生，23日接獲校方通知同班同學確診，至醫院快篩呈陰性，結果24日出現症狀至醫院PCR採檢陽性。

另有18例案「58692」、「58693」、「58694」、「58695」、「58696」、「58697」、「60092」、「60094」、「60095」、「60096」、「61253」、「61254」、「61260」、「61261」、「61262」、「61263」、「61888」、「61889」仍在疫調及追溯感染源中。

▲▼0425屏東防疫記者會。（圖／記者陳崑福翻攝）

在確診者足跡，25日共匡列121人採檢，居家隔離109人，自主健康管理12人，確診者相關足跡包括東大興食品、東港漁會、奇妙早餐店、元氣早餐潮州店、晨間廚房恆春店、迷客夏恆春店、順發3C潮州店、石心葬儀社、恆春天后宮、恆春鎮農會超市、九女口藥局、7-11東寧門市、阿香姨麵店、高山巖福德宮、大福將東港店、全家風車店、恆春鎮立游泳池等，已陸續進行清消作業。

▲▼0425屏東防疫記者會。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼0425屏東防疫記者會。（圖／記者陳崑福翻攝）

學校部分，目前全縣有18校24個班級停課，有恆春工商、東港海事、屏東高工、明正國中、公正國中、東港高中國中部、恆春國中、繁華國小、餉潭國小、港東國小、東興國小、東光國小、東港國小、東隆國小、崇蘭國小、海濱國小、恆春國小、新庄國小、後庄國小等，居家隔離人數829人。

此外，中央流行疫情指揮中心今早與各縣市政府召開視訊會議，討論縮短居家隔離（3+4）規劃，待專家會議後再公布完整版本，縣府將配合政策辦理。

▼屏東縣政府前往恆春天后宮進行清消工作。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼0425屏東防疫記者會。（圖／記者陳崑福翻攝）

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