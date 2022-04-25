北院法警新兵快篩15中2　下部隊首日先去醫院PCR等結果

▲北院15位新任法警報到第一天，做快篩有2人呈現陽性，通通去醫院做PCR檢測等結果，再確定何時正式上班。（示意圖／記者趙禕攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院今天預定補進15位新任法警，不料分發下部隊第一天還沒進辦公室，15人做新冠肺炎快篩就有2人呈現陽性，北院雖面臨法警人力吃緊困境，仍果斷讓15位新兵立刻去醫院做公費PCR檢測，若今天能確認是陰性，明天再正式上班。

國內新冠肺炎新增確診數至昨天（24日））為止，已連續10天保持4位數，今因中央流行疫情指揮中心延後召開記者會，尚未公布確診數，但預料也是數千例。

司法機關在這波疫情大爆發之中，從司法院、法務部以降，均傳出機關內有人確診，台北地檢署日前共有8位法警確診染疫，更顯示第一線接觸民眾的法警工作環境充滿風險。

今天上午到北院報到的15位新任法警，上周五（22日）才從法官學院結束3周的訓練，北院直接引導他們在側門遠離群眾先做快篩，本意是求心安，不料其中2人的試劑盒跑出2條線，代表快篩陽性。

北院雖迫切希望15位新兵趕快上線補足法警人手缺額，此刻只能斷然讓15人直接就近到台北市立聯合醫院和平院區做公費PCR檢測，結果出爐前先回家待命，確認陰性再正式報到，若確診則居家隔離或就醫康復後再上班。