他返台探重病父　2周做5次PCR+4次快篩...鼻孔被戳到流血！

記者唐詠絮／彰化報導

疫情大爆發，國內單日確診人數已突破5千人，造成快篩劑搶購，卻有返國民眾幾乎每天都在「戳鼻孔」，台灣民眾黨彰化大村主任賴俊豪月中返國探視病重父親，到父親過世2週內，為了進安寧病房、一共做了5次PCR、4次快篩，鼻孔都戳到流血了，質疑又沒有與確診者有足跡重疊，是否太浪費醫療資源。

▲大村主任賴俊豪質疑中央浪費醫療資源。（圖／台灣民眾黨彰縣黨部提供，以下同）

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賴俊豪說，四月初因有要事到新加坡處理，本月12日回國，前兩天（4/10）就依規定在新加坡自費做了PCR才能登機回台，沒想到一下飛機就被要求再做一次PCR，並當場發了5支快篩劑給他、告知規定的快篩日期，依規定要求他居家檢疫期間也要依規定日期自行快篩，當時他認為，依規定做既可以保護自己也可以保護別人。

▲大村主任賴俊快篩陰性，請假外出也被簡訊追著跑。

賴俊豪返台隔天（13日）進安寧病房探視，醫院表示還要再做一次PCR陰性才能進醫院，當下他向醫護表示「昨天才在機場做過，而且是陰性」，但衛生局表示「依中央規定就是要做」，他只好花了3050元自費又做了1次PCR。

賴俊豪指出，父親重病過世，居檢期間請假到殯儀館，又被要求要做PCR，光是4/19到4/22這4天內就做了2次PCR跟1次快篩，總計回台12天做了4次PCR跟4次快篩，加上在新加坡做的PCR，2週內做了9次篩檢。

▲大村主任賴俊豪質疑中央浪費醫療資源。

賴俊豪質疑，同樣是台灣醫護做的PCR，為何不同單位就有不同認定？且依規定每次做的快篩跟PCR也都是陰性，又沒有與確診者有足跡重疊，質疑是否太浪費醫療資源？別人都搶不到快篩劑了，自己怎麼幾乎天天都在戳鼻孔？即使已經向衛生局請假奔喪，賴俊豪還是不斷收到警告「已離開居檢地點，違反居檢規定」的簡訊，更讓派出所員警不斷打電話追他著跑。

衛生局指出，此個案屬於居隔期間外出探病、奔喪的特殊個案，行程較一般居隔民眾複雜，入境後居家檢疫期間，不可以外出，此案例外出要進醫院探病、要奔喪，每個關卡都有感控的規定，都是依照中央規定。