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台南+63！軍營傳播鏈還在燒　南紡購物、新光三越、麥當勞列足跡

▲台南市長黃偉哲公布台南25日確診+63，其中新增兩軍營確診個案共6名、5名火鍋店職場衍生個案等傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南25日確診+63，其中新增兩軍營確診個案共6名、5名火鍋店職場衍生個案等傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布25日確診+63，其中新增兩軍營確診個案共6名、5名火鍋店職場衍生個案等傳播鏈，確診者足跡海量，南紡購物、新光三越、麥當勞、摩斯漢堡、和緯黃昏市場、全聯、星巴克等等都有，黃偉哲市長呼籲民眾將第三劑打好，可上衛生局網站詳閱確診者足跡，如有重疊者請自行快篩並自主健康管理。

▲台南市長黃偉哲公布台南25日確診+63，其中新增兩軍營確診個案共6名、5名火鍋店職場衍生個案等傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南25日確診+63，其中新增兩軍營確診個案共6名、5名火鍋店職場衍生個案等傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南25日確診+63，其中新增兩軍營確診個案共6名、5名火鍋店職場衍生個案等傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南25日確診+63，其中新增兩軍營確診個案共6名、5名火鍋店職場衍生個案等傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南25日確診+63，其中新增兩軍營確診個案共6名、5名火鍋店職場衍生個案等傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南25日確診+63，其中新增兩軍營確診個案共6名、5名火鍋店職場衍生個案等傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲市長說，台南增加63個確診案例，舊案的部分，也就是原來的確診案例的衍生案例，包括已經被匡列的密切接觸者，或密切接觸者所衍生出來的案例。台南市總共有兩個軍方營區發生確診，總共有6名個案；有火鍋店職場衍生的個案，總共5名；小琉球旅行團有一位；游泳池相關有2位；阿妹演唱會衍生個案還在陸續發生，今天有1名；仁德羽球館有1名；鹽水教會有1名；科技廠職場接觸者有3位；其他職場接觸者還有校園接觸者，總共5位；另外2位是確診者同住家人，都已經被匡列了；另外5位有外縣市活動史；感染源還在疫調中的有31位。

黃偉哲說，為了5/1開始配合中央，對12歲以下、6歲以上兒童接種疫苗，也就是唸小學年齡層的兒童，5/1開始接種，但國小以下的校園還是維持不開放。為了避免校外人士進入校園使用設施，造成不必要的感染鏈，對於校園開放我們做了調整，國小不開放，幼兒園也不開放。另外24日有提到安心托育認證的說明，台南市是各縣市中首先推出居家托育守護標章，能讓各個居家托育服務中心經過審核後，合乎標準的就發給標章。

另外，有關網路傳說有藥局販售抗體快篩試劑，市府也在積極查察中，提醒市民朋友，不要在網路上看到謠言，比方說哪裡要揪團買試劑，這些通通，如果是真的也是違法的，因為快篩試劑屬於醫療器材，不能夠從網路上自己揪團買。如果是假的，更有詐騙嫌疑，所以請各位市民朋友對網路上揪團購買快篩試劑的，如果發現，請跟衛生局檢舉。

黃偉哲強調，防疫工作沒有師傅，就是戴口罩、打疫苗就有，當然現在加一個，用快篩，快篩的部分是讓你早點知道自己的身體狀況，免得，快篩沒辦法幫你治療，也不能幫你預防，但可以讓你知道你現在的身體到底有沒有染疫。
 

▲台南市長黃偉哲公布台南25日確診+63，其中新增兩軍營確診個案共6名、5名火鍋店職場衍生個案等傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南25日確診+63，其中新增兩軍營確診個案共6名、5名火鍋店職場衍生個案等傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南25日確診+63，其中新增兩軍營確診個案共6名、5名火鍋店職場衍生個案等傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南25日確診+63，其中新增兩軍營確診個案共6名、5名火鍋店職場衍生個案等傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南25日確診+63，其中新增兩軍營確診個案共6名、5名火鍋店職場衍生個案等傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局蔡玲珊專門委員指出，63例本土病例包含37例男性、26例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，發病日介於4月18日至4月24日，其中包含18例為無症狀感染。

相關個案於可傳染期間曾出入安南區全聯福利中心、北區和緯黃昏市場、新光三越台南中山店、Tea’ｓ原味柳營分店、星巴克長榮門市；昨日疫調中個案於台南市活動範圍包含新光三越台南西門店、老先覺麻辣窯燒鍋台南歸仁店、摩斯漢堡台南東寧店、南紡購物中心H&M門市；請同時段曾於前述場域出入的市民落實自我健康監測，若出現身體不適或疑似COVID-19症狀，請儘速就醫採檢。

▲台南市長黃偉哲公布台南25日確診+63，其中新增兩軍營確診個案共6名、5名火鍋店職場衍生個案等傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南25日確診+63，其中新增兩軍營確診個案共6名、5名火鍋店職場衍生個案等傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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