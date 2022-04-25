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台南白河關嶺里民宅傳火警　消防人員全力搶救

▲台南市白河區關嶺里一處民宅，25日上午傳出火警，該建築物為舊式三合院住宅，現場冒出濃煙及火舌，消防人員全力搶救，幸未延燒鄰近建物，也無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市白河區關嶺里一處民宅，25日上午傳出火警，該建築物為舊式三合院住宅，現場冒出濃煙及火舌，消防人員全力搶救，幸未延燒鄰近建物，也無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河區關嶺里一處民宅，25日上午傳出火警，該建築物為舊式三合院住宅，現場冒出濃煙及火舌，消防局據報出動各式消防車13車、消防人員31人前往灌救，火勢很快被控制，幸未延燒鄰近建物，也無人員傷亡。

▲台南市白河區關嶺里一處民宅，25日上午傳出火警，該建築物為舊式三合院住宅，現場冒出濃煙及火舌，消防人員全力搶救，幸未延燒鄰近建物，也無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南消一大隊指出，火場位置處於關嶺里山區內，救災人員到達時，火勢已燒穿屋頂且冒出濃煙，燃燒面積約20平方公尺，消防人員立即布線搶救，並阻隔延燒並搜索是否有居民受困，消防人員全力搶救下，火勢於上午9時48分許控制，9時56分許火勢撲滅，並進行殘火處理，至10時22分許殘火處理完畢，現場無人員傷亡，也未延燒釀災。

▲台南市白河區關嶺里一處民宅，25日上午傳出火警，該建築物為舊式三合院住宅，現場冒出濃煙及火舌，消防人員全力搶救，幸未延燒鄰近建物，也無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一大隊說，消防人員搜索屋內時，後方房間受濃煙竄入致使裝設住宅警報器動作，所幸屋主未在屋內；一大隊指出，裝設住警器可有效降低火警人命傷亡人數。近年來補助弱勢家庭或火災搶救困難區域，裝設的住警器，可及早發現火警，早期應變，守護無價的民眾生命，可謂居家防火守護神。另外民眾對於日常用火、用電安全更應該小心謹慎，避免因用火、用電不慎而釀災，多一分防災準備，少一分生命財產損失。

▲台南市白河區關嶺里一處民宅，25日上午傳出火警，該建築物為舊式三合院住宅，現場冒出濃煙及火舌，消防人員全力搶救，幸未延燒鄰近建物，也無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局積極推廣市民安裝住宅用火災警報器，提醒家中未安裝住宅用火災警報器的民眾，可自行至大賣場、網路購買貼有內政部消防署合格標示之住宅用火災警報器回家加裝，安裝於客廳、臥室、廚房等，以達最佳的防災效果。

▲台南市白河區關嶺里一處民宅，25日上午傳出火警，該建築物為舊式三合院住宅，現場冒出濃煙及火舌，消防人員全力搶救，幸未延燒鄰近建物，也無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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