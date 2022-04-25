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快訊／宜蘭+312！收容所增202已244人染疫　恐怖傳播鏈原因曝

▲▼0425宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自YT）

▲0425宜蘭防疫記者會宣布，宜蘭確診新增317例。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭今25日確診數新增317例，縣長林姿妙於記者會上表示，確診者多來自收容所群聚案，有208例，另外包含晶園會館喜宴案新增1例，魚販案新增2例，已知感染源19例，感染源不明17例，其餘70例仍在疫調中。

▲▼0425宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自YT）

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有關收容所案部分，今日新增208名個案，其中6位是工作人員、202位是收容人，總共確診累計收容人216位，工作人員24位，親屬4位，對於未確診的工作人員及親屬，衛生局匡列為居家隔離對象，追蹤其健康狀況。至於收容人部分，則由縣府提供就地居家照護及生活照顧。關於收容所確診暴增原因，衛生局長徐迺維表示，由於收容所裡為大通鋪，先天管控不易，加上病毒感染力強，容易造成大規模感染。

▲▼0425宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自YT）

除了收容所新增的個案外，今日晶園會館喜宴案新增1人；魚販案新增2人，累積39人確診，衛生局也在今日下午1點半至5點，安排醫療團隊到大溪漁港提供篩檢服務。而南澳鄉部分，今日新增13人確診，其中4人已知感染源、9人感染源尚待釐清，衛生局呼籲有症狀或疑慮的民眾，儘快至金岳籃球場的戶外篩檢站進行篩檢。

▲▼0425宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自YT）

▲▼0425宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自YT）

另外，今日新增確診的學生數共16人，新增大同鄉立幼兒園全校停課；部分班級停課有慧燈高中、宜蘭高商、國華國中、龍潭國小匏崙分校、芝麻街幼兒園、私立欣欣幼兒園、蘇澳鎮立幼兒園等7校，受影響學校共58校，累計132位學生、8位教職員確診。其它個案部分，目前有19名個案已知感染源，大部分學生都是受家人感染，其餘個案的感染源尚待釐清中。

▲▼0425宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自YT）

在疫苗涵蓋率部分，宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達82.1%，第二劑涵蓋率為77.8%，第三劑涵蓋率已經達57.7%。縣府已積極向中央爭取更多疫苗數量，服務尚未完整接種疫苗的民眾，並加速提升疫苗涵蓋率。

▲▼0425宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自YT）

▲▼0425宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自YT）

▲▼0425宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自YT）

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