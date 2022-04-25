快訊／傳今新增本土確診再破5000　疫情記者會延後召開

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新冠肺炎本土疫情昨（24）單日飆破5000，傳今天新增確診同樣超過5000例！此外，昨晚傳出行政院長蘇貞昌拍板，將居隔改為「3+4」天，4天快篩陰性就可出門，據了解，專家會議將討論此事，疫情記者會待專家會議結束後才會舉辦，時間推估約在下午4時30分後。

▲傳今本土新增確診恐再超過5000例。（圖／指揮中心提供）



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行政院長蘇貞昌24日召開防疫會議，會議上決定將居家隔離時間縮短為「3+4」，其中3天居家隔離、4天快篩陰性可出門，出門必須全程戴口罩、不能內用和參加大型活動；實際施行日期仍待討論決定。

指揮官陳時中昨以國衛院模型推估此波疫情，單日最高確診人數將落在4.5萬人，將逐步擴大「以篩代隔」實施對象。對此，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬直言「不可行。」他強調，感染管制有兩大重點，第一是「發現病例」，就是做篩檢，第二是「封鎖感染」，也就是隔離，「如果篩了不隔離，篩了幹什麼？」

至於居檢減至7天，黃高彬則透露「如果今天開專家會議，部長拍板定案後，應可儘速執行。」據了解，指揮中心下午專家會議記者會，就是要討論昨晚蘇揆拍板的「3+4」居隔方案，上午是22縣市政府討論，下午專家會議，等有決議後才開記者會，預計會在下午4時30分以後，屆時會再另發採訪通知。