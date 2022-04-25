周玉蔻稱「檢體遭汙染」從未確診！　宅神笑酸：有種東西叫康復

記者施怡妏／綜合報導

資深媒體人周玉蔻20日到醫院進行PCR檢測，21日凌晨接獲簡訊通知為陽性，不過Ct值偏高，代表病毒量不多，今（25）卻突發聲明，最新一次PCR檢測，結果為陰性，質疑新北聯醫採檢時污染了她的檢體，「還我清白，我根本沒有確診」，一番話卻被宅神朱學恒暗諷常識不足，「醫學上有種東西叫做康復」。

▲宅神開酸「得了新冠肺炎之後一輩子都不會好嗎？」。（圖／翻攝自Facebook／宅神朱學恒）

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周玉蔻今在臉書PO文，「台北萬芳醫院昨天為我進行的PCR檢測，最新結果，陰性，還我清白，也驗證了我前後做了十次快篩全都陰性的原因，是：我根本沒有確診！」並質疑新北聯醫做PCR檢測時，不小心將她的檢體感染了，「我有充分証據証明」、「這也是與我接觸過的所有人，PCR全都檢測陰性的原因」。

宅神朱學恒稍早在臉書發文開酸，「有一個年近古稀的老嫗，6天之前做PCR確診，但當時CT值已經很高，6天後再做一次PCR，CT值已經進入陰性範圍，於是她得出結論：誤診！我的檢體受到污染啦！冤枉啊大人」。

朱學恒笑說，「孩子，醫學上有種東西叫做康復」，以為大家得了新冠肺炎之後一輩子都不會好嗎？一輩子都要PCR陽性嗎？「遇到這種老嫗，醫護人員士氣怎麼會不受打擊呢？」

▼周玉蔻PCR檢測。（圖／翻攝周玉蔻臉書）