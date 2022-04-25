周玉蔻「陽轉陰堅稱沒確診」　見推論怒開噴！網酸：演哪一齣？

記者黃品臻／綜合報導

資深媒體人周玉蔻20日到醫院進行PCR檢測，21日凌晨接獲簡訊通知為陽性，隨即在家自主居家隔離10天，沒想到今卻突發聲明，貼出萬芳醫院為她再做一次PCR檢測的結果，稱自己根本沒確診，對此，PTT表特板神人「神龍Z9」也發文回應此事。

▲資深媒體人周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

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周玉蔻今日在臉書貼出二次PCR檢測陰性的結果，「還我清白，也驗證了我前後做了十次快篩全都因性的原因，是：我根本沒有確診！這也是與我接觸過的所有人，PCR全都檢測陰性的原因」。她更堅稱，自己有充分的證據可以證明，此前新北聯醫為她做PCR檢測時，不小心將檢體感染，才會導致結果為陽性。

周玉蔻的貼文引起網友熱議，有網友認為，「如果想確定發生什麼事了，應該去驗抗體的，很有可能是輕症／無症狀感染，然後痊癒了」、「最好再驗抗原，您大聲的說新北有驗錯，要再看有沒有錯，就是要驗抗原」。而對此周玉蔻則秒回「就沒感染，請勿胡猜」、「外行人最好不要隨便發言」。

▲周玉蔻堅稱自己沒有感染。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

此外，PTT表特神人「神龍Z9」也對此事發文回應，他貼出周玉蔻稱自己沒有確診的聲明，寫道「現在身體健康就好啦」。而網友們則紛紛留言表示，「這是在演哪一齣？」「測N抗體就知道了，科學說話」、「6天早就差不多沒了」、「確診6天檢測陰性，這是康復了的意思吧」、「身體的病毒量本來就會隨時間減少，之後驗到是陰性本來就是很正常的現象」。

而本站稍早報導《周玉蔻自稱「沒確診」 新北聯醫打臉：陽就是陽》，新北聯醫也針對此事做出回應，院長項正川表示，新北檢測量大，昆陽實驗中心抽檢多次儀器絕對沒問題，當初驗出陽性就是陽性，可能是陽性尾巴，經過幾天驗不出來變陰性是合理範圍，「陽就是陽」。