蔡英文拍板3縣市參選人　他氣炸：選舉永遠比防疫重要？

▲洪孟楷怒問蔡英文：選舉比防疫重要？（圖／洪孟楷臉書）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，自4月15日起已連續10天本土病例破千。針對民進黨主席、總統蔡英文今（24）日召開會議，徵召徐定禎參選苗栗縣長、劉建國參選雲林縣長、蔡其昌參選台中市長，國民黨立委洪孟楷忍不住在臉書開砲：選舉永遠比防疫重要？

洪孟楷表示，疫情急速上升，蔡英文想的卻是年底選舉，不曉得今日確診破5千，還是在民進黨心中，選舉永遠比防疫重要？

他抨擊，當昨天破4000、今天破5000的確診數時，卻看到蔡英文早上召集相關人士討論民進黨年底選戰台中、雲林、苗栗要派誰出來選，是不曉得近期台灣疫情人心惶惶，還是在民進黨心中，選舉永遠比防疫重要？

洪孟楷說，蔡英文並不只是黨主席，更重要貴為總統，所有的資訊、資源都在其中，如今疫情升溫，很多人還買不到快篩，很多人居家隔離，更多的是疫苗已經打完，著急等下一批，「我真的不懂這時候不把心思放在防疫，而是為了黨內的提名，到底有沒有跟台灣人民活在同個時空？」

再者，距離1126還有半年，即便晚2個月提名吧，中央現在民進黨執政，相信也不會差到多少，蔡其昌、劉建國還是現任的在地立委，蔡其昌更貴為副院長，要參選也已經是眾人皆知，只想著提名實在很奇怪。

洪孟楷表示，當大家都在關心防疫，執政黨如果只想選舉，有權力者只想著年底要輸贏，防疫工作怎麼能做的好？台灣不能輸，就請執政黨先好好專心防疫開始做起。