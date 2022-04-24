劉建國承擔雲林縣長全力以赴　「用保家衛國的決心拚得勝選」

▲民進黨立委劉建國。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委劉建國24日獲得徵召參選雲林縣長，劉建國表示，這是榮耀更是責任，自己會承擔、全力以赴，他必定全力以赴，他會用保家衛國的決心與意志、最認真的態度，全力拚得勝選。前雲林縣長、民進黨立委蘇治芬則在臉書強調，「黨的決定，我們全力以赴」。

民進黨主席蔡英文24日上午召開選對會，會中一致同意，建議徵召行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人、立法院副院長蔡其昌為台中市長參選人，劉建國則為雲林縣長參選人，並提交民進黨中執會進行徵召提名作業。

對此，劉建國24日下午在臉書發布聲明稿表示，中央黨部今天下午通知，選對會一致決議，徵召自己出戰2022年雲林縣長一戰，這是榮耀更是責任，「我承擔，全力以赴」。

劉建國指出，自己並非政治家族出身，沒有家族勢力在背後撐腰，從一個斗六市民代表做起，一路歷經縣議員再到立法委員，一步一步都是雲林鄉親在背後給他支持，自己自始至終都沒有忘記鄉親父老的期待。

劉建國強調，如今承此大任，並非為個人，而是要為雲林人謀幸福生活、為雲林家鄉爭取發展，自己必定全力以赴。

劉建國也說，任重道遠，這段時間他會向黨內大佬、先進及前輩請益，用保家衛國的決心與意志、最認真的態度，全力拚得勝選。

蔡英文在會議中表示，當前烏克蘭局勢仍持續變遷，國內疫情也有所變化，因此維持國內政經情勢穩定，讓防疫與經濟取得平衡，維持正常生活，才是台灣人民最為關心的事，更是民進黨作為執政黨的首要工作。

蔡英文也表達，中央會推動好的政策，這也需要好的地方首長來執行，才能落實地方建設、照顧人民需求，因此面對年底的九合一縣市長選舉，民進黨會以「中央執政好成績、地方推薦好人才」為目標，提出優秀的縣市長人選來為地方服務，努力爭取更多台灣人民的支持。