何欣純盼蔡其昌帶領議會過半　「團結一致共同打拚為台中」

▲民進黨立委何欣純日前宣布爭取台中市長提名。（圖／何欣純國會辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院副院長蔡其昌24日獲得徵召參選台中市長，日前表態參選台中市長的民進黨立委何欣純表示，相信蔡其昌在年底一定能贏回台中、重返執政，同時帶領民進黨議會過半，自己則會也秉持一貫的立場與態度，「確定市長人選後，只有團結，絕對團結一致，共同打拼為台中」。

民進黨主席蔡英文24日上午召開選對會，會中一致同意，建議徵召行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人、民進黨立委劉建國為雲林縣長參選人、蔡其昌則為台中市長參選人，並提交民進黨中執會進行徵召提名作業。

對此，何欣純下午發布聲明稿回應，感謝蔡英文與選對會討論後，為台中市推出市長候選人，相信蔡其昌在年底一定能贏回台中、重返執政，同時帶領民進黨議會過半。

何欣純也說，感謝這段期間給她鼓勵與肯定的所有好朋友，自己會繼續努力、向前邁進，也會秉持一貫的立場與態度，「確定市長人選後，只有團結，絕對團結一致，共同打拚為台中」。

蔡英文在會議中表示，當前烏克蘭局勢仍持續變遷，國內疫情也有所變化，因此維持國內政經情勢穩定，讓防疫與經濟取得平衡，維持正常生活，才是台灣人民最為關心的事，更是民進黨作為執政黨的首要工作。

蔡英文也表達，中央會推動好的政策，這也需要好的地方首長來執行，才能落實地方建設、照顧人民需求，因此面對年底的九合一縣市長選舉，民進黨會以「中央執政好成績、地方推薦好人才」為目標，提出優秀的縣市長人選來為地方服務，努力爭取更多台灣人民的支持。