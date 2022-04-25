華視3度出包立委批「52變戲劇台」！李永得：會最快時間改組董事會

▲文化部長李永得回應有關華視問題。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

華視新聞台一週內出包3次，今（25）日立法院排定要求專案報告，立委林奕華批「52台現在都要變戲劇台」，文化部長李永得表示，接連錯誤確實不應該，也請公視較有經驗的專業人士、團隊去協助建立更嚴謹程序；另也表示，文化部會負起責任，「會在最快時間改組董事會」。

華視日前誤植「中共襲台」、「大屯山火山爆發」等快訊，今日立法院排定專案報告，請華視列席，針對新聞跑馬燈錯誤訊息發生原因和責任歸屬說明，沒想到華視昨日又出包，將行政院長蘇貞昌誤植為「總統」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化部長李永得在會前接受媒體堵訪也表示，華視再出現這種錯誤，當然非常不應該，目前已經有請公視比較有經驗的專業人士、團隊去協助，將整個播控SOP流程，建立較嚴謹的程序。

他也提到，華視現在面臨這樣的情形，他也可能理解到內部的工作同仁士氣可能受到一些影響，所以也呼籲，所有工作同仁還是要謹守工作的嚴謹度，認真工作。

至於上層責任方面，李永得強調文化部會負起責任，會在最快時間改組董事會，而董事會是延任，他們也很客氣，對於所有經營團隊都用代理的方式來處理，但這個「代理」也讓整個經營團隊的「不穩定性」會擴散到整個工作環境，這是很根本的原因，所以希望趕快組成新的董事會，能夠在董事會領導下的組織專業團隊負責經營。

另，外界對於董事長、總經領人選，有傳言是江春男及陳裕鑫，李永得否認表示「完全沒有這回事，這完全是不符合常識的爆料」，他說明，大家都知道公共電視的董事，包括文化部、行政院提名都還不算數，必須要經過審查委員會通過才具有董事資格，具有董事資格才可以擔任董事長（董事互選），所以不但是完全沒有這回事，而且這個爆料是不符合常識的。