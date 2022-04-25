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華視連出包因「老三台氣息太重」？立委批公視法25年未修釀惡習！

記者林育綾／台北報導

華視接連出包讓民眾傻眼，今（25）日多位立法委員批，華視似乎還因爲延續「老三台文化氣息」，導致許多惡習惡性循環，就連公廣集團董事長陳郁秀請辭時都在聲明直言，華視存在「組織、設備、部分同仁心態老舊問題」，立委吳思瑤批公視法已經25年未修法，呼籲要盡快促成，更說「繼續溫良恭儉讓是不能讓修法推進的，華視老三台氣息就永遠無法改革」。

▲▼中華電視公司,華視,無線台,老三台,電視台,公廣集團。（圖／記者李毓康攝）

▲華視近來接連出包，治理模式、定位和公視法也遭到檢討。（圖／記者李毓康攝）

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華視日前接連誤植「新北市遭共軍導彈擊中」、「大屯火山爆炸」、「巴士海峽發現石油」等快訊，昨24日又將行政院長蘇貞昌誤植為「總統」，今日立法院召開教育及文化委員會，邀文化部、華視、NCC等列席報告，針對新聞跑馬燈錯誤訊息發生原因和責任歸屬說明。

多位立委在質詢時提出質疑，華視是否因為還存在「老三台文化氣息」，導致惡性循環，其中立委何欣純表示，是否因此才會即使制定新的作業SOP，仍有人員跟不上？立委范雲也說，華視出錯的訊息「大屯火山爆發」還包括一句「無意義的測試文字」，她認為，這怎會是無意義，華視員工的心態有點太「小編」，這部分該努力徹查。

▲▼今日立法院召開教育及文化委員會，邀文化部、華視、NCC等列席報告，針對新聞跑馬燈錯誤訊息發生原因和責任歸屬說明。（圖／記者林育綾攝）

▲立委范雲針對華視提出質詢。（圖／記者林育綾攝）

范雲更表示，針對文化部提出的說明報告，她看了還是覺得「沒有積極作為」，提到雖然當初公視董監事遭到在野黨（國民黨）杯葛，釀成華視文化、治理結構出問題，但若這麼久都還不能解決，身為執政黨也不能說沒有責任。

她期許，新聞出身的文化部長李永得不應只是監督，而是能夠承接這個「重中之重」，在任內促成修法改革，未來卸任後還能有一個治理機制，給一個能讓大家期待的公廣集團。

▲▼今日立法院召開教育及文化委員會，邀文化部、華視、NCC等列席報告，針對新聞跑馬燈錯誤訊息發生原因和責任歸屬說明。（圖／記者林育綾攝）

▲立委吳思瑤呼籲公共電視法25年未修，應儘速推動修法。（圖／記者林育綾攝）

立委吳思瑤也說，公共電視法25年未修，應該儘速推動修法，包括要能降低董監事門檻、順利改組、穩定領導；也賦予Tiwan Plus法源，杜絕大外宣疑慮；更提高公廣預算，打造公媒國家隊。

尤其目前華視年度預算每年9億，吳思瑤說，「你讓一個媒體每年（只有）9億，怎麼打世界盃？怎麼跟每年2千億的BBC比？怎麼跟韓國和其他國家比？」她也呼籲國民黨委員不要再擋修法，應趕快修公視法。

而李永得回應，目前已經先啟動華視的資產評估，若順利組成新的董事會，馬上可以做決策，至於華視跟公廣集團的關係，也會去討論如何處理，目前計劃分階段修法。吳思瑤則說，若繼續「溫良恭儉讓」是不能讓修法推進的，華視的老三台氣息也會無法改革。

▲▼立法院教育及文化委員會 華視新聞誤植跑馬燈事件進行報告 李永得 陳郁秀 陳雅琳 立委林奕華質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲文化部長李永得表示，計劃分階段修法。（圖／記者屠惠剛攝）

李永得也在稍早說明，其實2年前接任文化部長以來，對公廣集團董監事改組，曾經拜訪過3位國民黨黨團總召、1位國民黨主席，所有在野黨黨團召集人也都拜訪過，希望能夠尋找出一個快速解決的方法，後來發現進度有限，所以啟動修法，而公視法修法其實已經到了行政院，也審查通過，但院會還沒通過。

至於沒通過原因，院會還是希望在野黨大家共同討論，是不是有更好的方法，不要用「決戰」方法來做。而最近會有很大的進度，目前取得共識會重啟董監事改選程序，文化部現在也在徵詢審查委員最方便出席時間，預計5月中旬就可以開審查委員會程序。

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