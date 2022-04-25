陳雅琳現身立院說明「華視出包始末」　坦承昨晚睡不好、忍辱負重

▲華視代理總經理陳雅琳現身立法院，針對新聞跑馬燈錯誤訊息始末報告說明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

華視三度出包，今（25）日而華視代理總經理陳雅琳現身立法院，針對新聞跑馬燈錯誤訊息始末報告說明，在被立委質詢問「昨晚睡得怎麼樣？」她坦承，昨天確實比較晚睡，為了負責也已請辭，日後也不會接受慰留，但目前還擔任新聞台長一職，若此時離開將會導致真空狀態，因此現在是「忍辱負重」代理。

立法院今日召開教育及文化委員會，請華視列席，針對新聞跑馬燈錯誤訊息發生原因和責任歸屬說明。而華視代理總經理陳雅琳在報告時，先向社會大眾致歉，並說明第一次出現錯誤報導的當天事發經過，起因是華視接獲新北市消防局來函，無償製播新北市消防局災防模擬影片，而2013年也發生過其他電視台錄製影片時，不慎誤植快訊，之後也不再配合了。

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▲華視代理總經理陳雅琳現身立法院，針對新聞跑馬燈錯誤訊息始末報告說明。（圖／記者林育綾攝）



陳雅琳說明，關於新北市消防局災防模擬影片是在4月19日錄製，主播有7條稿頭、11則新聞跑馬燈，都是由新北市消防局擬文。而當時導播直接用既有的模板，連動到消防快訊，未建立消防快訊專案，隨後並沒有更改路徑，就去忙其他的事，SOP流程不對，導致20日上午7點，LIVE連動到消防演習快訊，播出7分45秒的「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤快訊。

▲事發當天首度啟用強制性系統，每2分鐘就會循環一次道歉快訊，每次大約20秒。（圖／記者林育綾攝）

而華視在同日當晚又誤植「大屯火山爆炸」、「巴士海峽發現石油」等快訊，陳雅琳解釋，當天首度啟用強制性系統，每2分鐘就會循環一次道歉快訊，每次大約20秒，而導播當天在廣告時間進行測試，第一時間發生訊息有錯，立即向助理導播告知不能使用，但助理導播沒有徹底的關閉系統，又導致9點34分出現測試用的文字。

▲華視代理總經理陳雅琳現身立法院，針對新聞跑馬燈錯誤訊息始末報告說明。（圖／記者屠惠剛攝）

陳雅琳表示，在事發後，她也和公廣集團董事長陳郁秀一起請辭，並召開內控會議，列出檢討項目。而立委萬美玲今日質詢時也問，陳郁秀、陳雅琳是否堅決請辭，不接受慰留？兩人皆堅定表示辭意已決，日後也不會接受慰留。

萬美玲更問陳雅琳，身為一位曾經得過許多新聞獎的專業人士，應該沒料到如今會因為這麼離譜的問題，出現在立法院接受質詢，昨晚睡得好嗎？陳雅琳坦言「昨天確實比較晚睡」。

萬美玲進一步問，雖然辭掉代理總經理，但現在還是任職台長，也會辭掉台長一職嗎？陳雅琳表示會辭去台長一職，但目前人事狀態，若此刻離去將會真空，所以現在是忍辱負重代理任職，日後會辭去。

萬美玲詢問文化部長李永得，華視接連出重大錯誤，是否認同陳雅琳繼續擔任代理台長？李永得則回應，「希望委員能夠尊重公廣集團的處理方式。」他解釋，如果他出手，又會被說在干預媒體，而他認為此次華視的確要好好反省；但還是要尊重他們（公廣集團）的處理，他個人也不會去評論誰有沒有資格和能力擔任。

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