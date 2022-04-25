　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳雅琳現身立院說明「華視出包始末」　坦承昨晚睡不好、忍辱負重

▲▼立法院教育及文化委員會 華視新聞誤植跑馬燈事件進行報告 李永得 陳耀祥 陳郁秀 陳雅玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲華視代理總經理陳雅琳現身立法院，針對新聞跑馬燈錯誤訊息始末報告說明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

華視三度出包，今（25）日而華視代理總經理陳雅琳現身立法院，針對新聞跑馬燈錯誤訊息始末報告說明，在被立委質詢問「昨晚睡得怎麼樣？」她坦承，昨天確實比較晚睡，為了負責也已請辭，日後也不會接受慰留，但目前還擔任新聞台長一職，若此時離開將會導致真空狀態，因此現在是「忍辱負重」代理。

立法院今日召開教育及文化委員會，請華視列席，針對新聞跑馬燈錯誤訊息發生原因和責任歸屬說明。而華視代理總經理陳雅琳在報告時，先向社會大眾致歉，並說明第一次出現錯誤報導的當天事發經過，起因是華視接獲新北市消防局來函，無償製播新北市消防局災防模擬影片，而2013年也發生過其他電視台錄製影片時，不慎誤植快訊，之後也不再配合了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼立法院今召開教育及文化委員會，邀請中華電視公司4月20日新聞跑馬燈出現中共飛彈射擊新北等錯誤訊息發生原因和責任歸屬。（圖／記者林育綾攝）

▲華視代理總經理陳雅琳現身立法院，針對新聞跑馬燈錯誤訊息始末報告說明。（圖／記者林育綾攝）

陳雅琳說明，關於新北市消防局災防模擬影片是在4月19日錄製，主播有7條稿頭、11則新聞跑馬燈，都是由新北市消防局擬文。而當時導播直接用既有的模板，連動到消防快訊，未建立消防快訊專案，隨後並沒有更改路徑，就去忙其他的事，SOP流程不對，導致20日上午7點，LIVE連動到消防演習快訊，播出7分45秒的「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤快訊。

▲▼立法院今召開教育及文化委員會，邀請中華電視公司4月20日新聞跑馬燈出現中共飛彈射擊新北等錯誤訊息發生原因和責任歸屬。（圖／記者林育綾攝）

▲事發當天首度啟用強制性系統，每2分鐘就會循環一次道歉快訊，每次大約20秒。（圖／記者林育綾攝）

而華視在同日當晚又誤植「大屯火山爆炸」、「巴士海峽發現石油」等快訊，陳雅琳解釋，當天首度啟用強制性系統，每2分鐘就會循環一次道歉快訊，每次大約20秒，而導播當天在廣告時間進行測試，第一時間發生訊息有錯，立即向助理導播告知不能使用，但助理導播沒有徹底的關閉系統，又導致9點34分出現測試用的文字。

▲▼立法院教育及文化委員會 華視新聞誤植跑馬燈事件進行報告 陳雅玲 李永得。（圖／記者屠惠剛攝）

▲華視代理總經理陳雅琳現身立法院，針對新聞跑馬燈錯誤訊息始末報告說明。（圖／記者屠惠剛攝）

陳雅琳表示，在事發後，她也和公廣集團董事長陳郁秀一起請辭，並召開內控會議，列出檢討項目。而立委萬美玲今日質詢時也問，陳郁秀、陳雅琳是否堅決請辭，不接受慰留？兩人皆堅定表示辭意已決，日後也不會接受慰留。

萬美玲更問陳雅琳，身為一位曾經得過許多新聞獎的專業人士，應該沒料到如今會因為這麼離譜的問題，出現在立法院接受質詢，昨晚睡得好嗎？陳雅琳坦言「昨天確實比較晚睡」。

萬美玲進一步問，雖然辭掉代理總經理，但現在還是任職台長，也會辭掉台長一職嗎？陳雅琳表示會辭去台長一職，但目前人事狀態，若此刻離去將會真空，所以現在是忍辱負重代理任職，日後會辭去。

萬美玲詢問文化部長李永得，華視接連出重大錯誤，是否認同陳雅琳繼續擔任代理台長？李永得則回應，「希望委員能夠尊重公廣集團的處理方式。」他解釋，如果他出手，又會被說在干預媒體，而他認為此次華視的確要好好反省；但還是要尊重他們（公廣集團）的處理，他個人也不會去評論誰有沒有資格和能力擔任。

相關報導

華視連出包是否關台？　NCC：跟上下台無關，是內部管控問題

華視3度出包立委批「52變戲劇台」！李永得：會最快時間改組董事會

►毛孩補充營養最簡單的方法是這個！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
快訊／淡水公車衝上人行道！　1男等車遭猛撞急送醫
家用快篩「認2字」很重要！　哪裡買、核准廠牌QA一次看
被迫看媽和15歲妹遭俄軍性侵　17歲女伴屍4天崩潰
老公確診！人妻完美落實「陳時中這句話」　網淚讚：優秀
快訊／3+4內容曝光！　自主防疫禁內用、可正常上班
救命影曝！陽明山1歲童「翻白眼吐白沫」　警仰德大道飆速
快訊／醫師到周玉蔻家做PCR！　萬芳醫院要調查了
富邦產還沒扣款？　自動續保通知「1行字」有玄機
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北20個小孩「15人PCR陽性」！前台大醫示警：離高峰越來越近

女大生打工第一天「進廁所消失」　主管收一句話傻眼

買「家用快篩」認2個字很重要！9大QA哪裡買、核准廠牌一次看

周玉蔻「陽轉陰堅稱沒確診」　見推論怒開噴！網酸：演哪一齣？

周玉蔻稱「檢體遭汙染」從未確診！　宅神笑酸：有種東西叫康復

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚筆記：超優秀

無法獲徵召選雲林縣　陳吉仲曝不可惜：劉建國非常適合　　

到周玉蔻家做PCR！萬芳醫院：「醫師個人行為」將內部調查

疫情開炸！議會總質詢首日「陳其邁卻缺席」　告假原因曝光

打過3劑疫苗　圖文插畫家《某人日常》確診！前4天症狀曝

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

女童醬油倒餐桌惡搞餐廳3次　還開倉庫門！店家：多好奇？

美人魚水下優雅慢游　嘴吐愛心泡泡甜互動

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

屏東「腳交女」國道胡鬧　運將怒：不想和妳一起死

新北20個小孩「15人PCR陽性」！前台大醫示警：離高峰越來越近

女大生打工第一天「進廁所消失」　主管收一句話傻眼

買「家用快篩」認2個字很重要！9大QA哪裡買、核准廠牌一次看

周玉蔻「陽轉陰堅稱沒確診」　見推論怒開噴！網酸：演哪一齣？

周玉蔻稱「檢體遭汙染」從未確診！　宅神笑酸：有種東西叫康復

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚筆記：超優秀

無法獲徵召選雲林縣　陳吉仲曝不可惜：劉建國非常適合　　

到周玉蔻家做PCR！萬芳醫院：「醫師個人行為」將內部調查

疫情開炸！議會總質詢首日「陳其邁卻缺席」　告假原因曝光

打過3劑疫苗　圖文插畫家《某人日常》確診！前4天症狀曝

暗黑版日租套房挨罰10萬！房東控遭陷害　再牽拖訂房網慘被打臉

手機掉在烏克蘭　俄兵被盜帳號「百萬存款全轉走」妻崩潰：沒錢了

掌握生技題材關鍵　併購利多單日漲幅45%

台南與全國同步啟用班班有冷氣　黃偉哲感謝公私協力打造舒適學習環境

47歲李玟「超緊閃片裝」翹臀打趴少女！　最新狀態曝光網看傻

快訊／淡水公車衝上人行道！1男等車慘遭猛撞　緊急送醫救治

新北20個小孩「15人PCR陽性」！前台大醫示警：離高峰越來越近

興富發後第2隊　不敗台灣啤酒因疫情退出春季聯賽

證交所認定外資報告無「兩手策略」　遭立委砲轟

百大DJ藍星蕾　為樂天桃猿大溪日開球

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

居隔縮短成「3+4」！防疫指揮官喊：太兇猛

確診男呼吸困難求救！1922：不能呼吸才送醫

快訊／指揮中心記者會延至16:30以後

快篩試劑哪裡買？懶人包一鍵查

1張圖看懂「篩檢指引」！3類人才需做PCR

估單日最高7萬　專家揭「繼續大型群聚」恐怖後果

醫喊別「關到發瘋」　但少去這些場所更好

護理師確診沒通報　婦產科說話了

跟風「腳交千金」抬腿！網紅黑絲跨前座　萬人朝聖：司機的福利

即／基隆婦產科確診新生兒血氧降低　緊急送醫救治

買60元便當裝2碗湯！他慘被7年女友提分手　

到周玉蔻家做PCR！萬芳：醫師個人行為

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

染Omicron和感冒「咳嗽不一樣」！醫1句話曝關鍵差異

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

上海封城夫煮水餃偷吃光　大肚妻心死

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

許老三開IG穿短裙曬美腿！被敲碗「直接出道」小S激動回應

居隔縮短成「3+4」！防疫指揮官喊：太兇猛

女友妹是演員超眼熟　他聽成名作尬爆

張庭傳銷洗腦話術曝光！　粉絲跪門口哭訴：騙子

確診男呼吸困難求救！1922：不能呼吸才送醫

王中平校花女兒隔離拉開窗簾「全家5口站樓下」探望畫面暖翻

居隔確定縮短！蘇貞昌拍板「3+4」

更多

最夯影音

更多
醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處
連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面