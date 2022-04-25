華視連出包是否關台？　NCC：跟上下台無關，是內部管控問題

▲華視近來接連出包。（資料圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

華視新聞接連出包，華視董事長、總經理也接連請辭，而國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今（25）日上午現身立法院，被媒體問及是否也會下台負責，他表示這責任不在NCC，「跟上下台無關，是華視內部管控問題」；至於華視是否會因「散布假訊息」關台？他也說「就目前調查來看，還沒那麼嚴重」。

華視先前誤植「中共襲台」、「大屯山火山爆發」等快訊，今立法院排定專案報告，邀華視針對新聞跑馬燈錯誤訊息發生原因和責任歸屬說明，沒想到華視前一日又出包，將行政院長蘇貞昌誤植為「總統」。

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華視董事長陳郁秀、總經理陳雅琳接連為此請辭，今日NCC主委陳耀祥接受媒體堵訪，被問及是否也會下台負責時，他表示，華視的問題「跟上下台無關，是內部管控的問題」，而他說這次事件是危機，也是轉機，整個公廣集團結構性改革問題迫在眉睫，在此也利用機會呼籲立法院，早日提出解決方式，讓公廣集團的人事問題可以正常化，華視的營運未來也能改善。

另有媒體詢問，先前中天被關台，如今華視出現重大錯誤，是否也會因為散布假訊息被關台？陳耀祥說，有無「散布假訊息」還要依照法律來認定，必須去討論，而就目前調查看起來，「華視還沒那麼嚴重」。

他也強調，華視此次出錯責任是內部管控問題，而NCC是監理機關，當新聞台出事必須依法調查，無法直接營運媒體，責任歸屬並不在NCC。