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社會 社會焦點 保障人權

「雙面仲介」1屋多租詐400萬　一句話打動租客...台大生也慘遭騙

記者陳以昇／新北報導

惡房東自投羅網！新北市從事房屋仲介盧偉倫（33歲）因在外欠債，心懷不軌以房仲公司名義在租屋網招租，更將雙北2間套房一屋多租，詐騙金額達400萬，至少約23人受騙，當中更有台大學生。上月20日盧男自行投案，表示自己以「買空賣空」方式詐騙租屋人的錢，警方依詐欺取財罪函送台北地檢署偵辦。

▲▼ 新北詐屋盧偉倫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲盧姓男子涉嫌在雙北一屋多租，詐騙400萬元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

永和分局指出，盧男以不僅以1屋多租方式詐騙民眾，並以投資房地產詐騙手法騙取旗下員工及朋友錢財，盧男為避免東窗事發逃避刑責，以自首名義供出被害人。

▼盧男涉嫌在雙北一屋多租詐騙租金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 新北詐屋盧偉倫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今年年初，盧男先和北市萬華區、新北永和區2名房東，協議授權代租，並且在網路上刊登出租訊息，盧男再佯裝房東帶租客看房，更向租客稱「只要1次給1到2年房租，可再送1個月免費住房」，讓不少租客覺得相當划算，不疑有他便付了押金及租金。

經警方積極蒐證完畢後，向台北地檢署報請指揮，聲請搜索票、拘票獲准後，警20日持台北地院搜索票及台北地檢署檢察官拘票前往台中南區，台北市中山區執行搜索，在台中南區將盧男拘提到案，現場查扣犯罪使用手機2支、租賃契約12本、中國信託帳戶2本，全案依詐欺罪嫌移請台北地方檢察署偵辦。

▼盧男去年駕駛保時捷在北市重慶南路總統官邸前發生車禍，車頭全毀。（資料圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北市重慶南路總統官邸前發生嚴重車禍意外。（圖／記者黃彥傑攝）

可惡的盧男，將詐騙得來的錢財，購買了保時捷，去年5月31日還在台北市重慶南路總統官邸前，高速撞斷中央分隔島路燈，導致路燈撞斷整根橫躺路面，保時捷休旅車也因此瞬間輪胎斷開噴出，零件散落一地。

永和警分局，提醒租屋民眾，在租屋時要確認房屋所有人，簽約前記得要查看房東的房屋所有權狀，即便是委託租屋，其委託書及房東聯絡方式也都要再次確認，避免受騙上當。

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