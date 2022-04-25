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老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚筆記：超優秀

▲老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」。（圖／黃敬洢授權引用，下同）

▲她幫老公做的隔離餐。（圖／黃敬洢授權引用，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情蔓延，醫療量能緊繃，指揮官陳時中日前就呼籲，國人要開始進行「自主應變」措施。就有女網友的丈夫確診後，全家人在家隔離，而她早已做好一切準備，不慌不忙應戰，正確觀念與滿滿正能量也成為很好的榜樣，被大票網友讚翻。

網友黃敬洢在「爆怨2公社」寫下經驗談，她提到，老公因為送貨的客戶確診了，在公司快篩陽性，後來PCR也陽性，「第一時間我主動回報1922，因老公無症狀，我跟女兒快篩都是陰性，老公在套房裡有衛浴，符合一人一室原則，可以全家在家隔離。」

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緊接著，她立刻通知學校及安親班，女兒需要隔離停課，並告知與自己有接觸的朋友及同仁，「其實老公在做完PCR當天，就被我關進去房間了，再來是環境消毒，並準備無接觸取餐區，做好我所能做的一切準備。」

▲老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」。（圖／黃敬洢授權引用，下同）

▲老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」。（圖／黃敬洢授權引用，下同）

原po透露，第一天晚上老公接到醫院電話，告知會寄送防疫包，第二天接到衛生所確認確診的電話；而她是第四天接到衛生所通知的隔離電話，「之前我已經上網看了相關隔離注意事項，家裡手套、酒精、口罩早就備貨齊全，食材也無虞，所以只需確認一些仍有疑惑的問題而已。」

她直言，「很多朋友都覺得政府動作及反應太慢了，但我的想法不一樣，政府的人力畢竟是有限的，最重要的應該是，我們自己能做些什麼，應該做什麼？台灣現在就是想複製新加坡的模式，慢慢開放，也許很多人會覺得政府放鬆的太快，其實並沒有，只要每個人都能做好自身保護，染疫就遵照指示隔離，隔離的目的不是清零，只是要讓染疫的速度不要太快，造成醫療量能失衡崩盤。」

▲老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」。（圖／黃敬洢授權引用，下同）

▲老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」。（圖／黃敬洢授權引用，下同）

▲老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」。（圖／黃敬洢授權引用，下同）

最後，黃小姐也認為，政府可以做很多，但是人民也應該做好自己能做的，不是什麼都要政府負責，要公司負責，要店家負責，「我跟老公都打滿三劑疫苗，女兒上個月剛滿12歲，就立刻被我抓起打一劑莫德納，有疫苗就打，不要東挑西挑，疫苗只是減少重症不是不會確診。」

看到原po完美落實了指揮官口中的「自主應變」，網友們紛紛狂讚，「感謝您正面的分享，您說的沒錯，防疫是每個人的責任」、「妳真的很優秀，觀念很好，希望那些謾罵的人可以看看」、「隔離完應該會胖五公斤的概念」、「就妳家隔離餐，像渡假一樣」、「這個餐意圖使人不想解隔離」、「把老公關起來，應該很早以前就想做的事（開個玩笑的），妳觀念完全正確」。

事後，黃小姐進一步說明，先生隔離時如何遞餐給他，「我在房間門口放置一個椅子，充當取餐取貨區，把全部餐點放在餐盤，接著放到取餐區後通知他，他會等我們都離開房門再開門取餐（有戴口罩），等他用餐完畢要拿餐盤出來，會確認房門外沒有人再放到取餐區；而我會戴口罩跟手套，將餐盤收走並用清潔劑及熱水洗乾淨再烘乾，取餐區附近我也會噴酒精消毒。」

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▼原po設置的無接觸取餐區。（圖／黃敬洢授權引用）

▲老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」。（圖／黃敬洢授權引用，下同）

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