游錫堃：繪畫藝術帶給社會真善美　豐富人們精神生活貢獻良多

▲立法院長游錫堃出席「台北市大都會油畫家協會十六週年聯展」開幕式。（圖／游錫堃辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃24日表示，繪畫藝術帶給社會真善美，豐富人們的精神生活，貢獻良多，畫作如果有心意相通的人欣賞，自然可以高興，但如果碰到像他這樣不懂欣賞的，也不要因此沮喪，而且繪畫藝術與哲學相通，每幅畫作都與自然脫不了關係。

游錫堃24日下午出席由台北市大都會油畫家協會舉辦的「台北市大都會油畫家協會十六週年聯展」開幕式，包括台北市大都會油畫家協會理事長范巧貞、前駐法國大使呂慶龍等人皆出席共襄盛舉。

游錫堃致詞時表示，台北市大都會油畫家協會從初始規模僅3人，發展至今已經16年，范巧貞在歷任理事長奠定的良好基礎下精益求精，讓協會百尺竿頭更進一步。游錫堃也對現場畫家表達由衷敬意，表示繪畫藝術帶給社會真善美，豐富人們的精神生活，貢獻良多。

游錫堃指出，人們習慣以硬體的精良來衡量事物，不過事實上，單只有硬體發展而無軟體支撐，人們的生活將會非常枯躁，就像老子說，「天下之至柔，馳騁天下之至堅。無有入無間，吾是以知無爲之有益。不言之教，無爲之益，天下希及之」。

游錫堃認為，軟體所代表的柔性特質，能怡情養性，令人感到愉悅，例如范巧貞專長在土木，代表的是營造建築等硬體，但她以硬體角度詮釋藝術，令人驚豔。

游錫堃提及，老子也曾經說過，「吾言甚易知，甚易行。天下莫能知，莫能行。言有宗，事有君。夫唯無知，是以不我知。知我者希，則我者貴。是以聖人被褐而懷玉」，老子感嘆無人理解其思想並付諸實行。

游錫堃認為，同樣的也會有不少畫家，感嘆無人欣賞其畫作，但因藝術的欣賞解讀有其自由度和各種不同的可能性，如清人譚献也說：「作者之用心未必然，而讀者之用心未必不然」。

游錫堃，畫作如果有心意相通的人欣賞，自然可以高興，但如果碰到像他這樣不懂欣賞的，也不要因此沮喪，而且繪畫藝術與哲學相通，每幅畫作也都與自然脫不了關係，「相信在座的畫家只要以自然為師，就能揮灑出精彩的畫作」。

游錫堃會後受訪時則表示，自己看了聯展非常感動，這裡的畫作琳瑯滿目，而且充滿真善美、可以怡情養性，因為平常的生活很忙碌，「來這邊看看，感到非常的舒服」。

▼立法院長游錫堃。（圖／游錫堃辦公室提供）

