討論立院遷建！游錫堃19日拜會北市府　柯文哲提2地點「較有可能」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

立法院長游錫堃將啟動「新國會園區選址」傾聽行腳，最快預計19日拜會台北市長柯文哲。台北市長柯文哲17日表示，游錫堃提出6個地點，而台北市政府都發局則規劃4個地方，其中以空總與後備司令部較覺得有可能。

立院遷建案討論多年卻未有結果，外傳游錫堃18日將召開記者會說明啟動「新國會園區選址」行程，並預計19日拜會柯文哲；據了解，雙方已經確定好行程，預計由游錫堃於19日下午親自到北市府拜會柯文哲。

身兼民眾黨主席的柯文哲17日受訪時表示，坦白說立法院那個位子也不是很好，游錫堃希望在任內找地方蓋起來，畢竟現在立院因為是古蹟，要增蓋新空間有困難。

柯文哲提及，游錫堃拜會他們時會提出6個地點，而台北市都發局則找出4個地方，「我的態度是這樣，立法院留在台北是比較對的，總不能行政院與立法院在不同地方。」不能夠讓官員備詢時得從台北市跑到台中市，「這還是有困難，所以立院擺在北市對國家長期運作較好。」屆時等到游錫堃來拜訪，「我的態度是盡量幫忙。」

至於有哪些位子比較適合？柯文哲說，「很多啦！一個是空總，一個是現在的後備司令部，現在這2個我覺得是比較有可能的。」