　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

討論立院遷建！游錫堃19日拜會北市府　柯文哲提2地點「較有可能」

▲▼民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

立法院長游錫堃將啟動「新國會園區選址」傾聽行腳，最快預計19日拜會台北市長柯文哲。台北市長柯文哲17日表示，游錫堃提出6個地點，而台北市政府都發局則規劃4個地方，其中以空總與後備司令部較覺得有可能。

立院遷建案討論多年卻未有結果，外傳游錫堃18日將召開記者會說明啟動「新國會園區選址」行程，並預計19日拜會柯文哲；據了解，雙方已經確定好行程，預計由游錫堃於19日下午親自到北市府拜會柯文哲。

身兼民眾黨主席的柯文哲17日受訪時表示，坦白說立法院那個位子也不是很好，游錫堃希望在任內找地方蓋起來，畢竟現在立院因為是古蹟，要增蓋新空間有困難。

柯文哲提及，游錫堃拜會他們時會提出6個地點，而台北市都發局則找出4個地方，「我的態度是這樣，立法院留在台北是比較對的，總不能行政院與立法院在不同地方。」不能夠讓官員備詢時得從台北市跑到台中市，「這還是有困難，所以立院擺在北市對國家長期運作較好。」屆時等到游錫堃來拜訪，「我的態度是盡量幫忙。」

至於有哪些位子比較適合？柯文哲說，「很多啦！一個是空總，一個是現在的後備司令部，現在這2個我覺得是比較有可能的。」

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／新北今增410例！　居家隔離14235人創新高
快訊／40萬快篩送「高風險4縣市」！　陳時中：一定越來越便宜
快訊／居家照護怎拿新冠口服藥？　陳時中給答案
快訊／基隆+107！20處足跡曝　全國電子、50嵐、3市場
0~18歲累計2208人染疫！　「兒童打莫德納」要做意願調查
快訊／全台將460萬人染疫？　陳時中回應了
快訊／居家照護「6都」開辦！　3縣市也要加入
快訊／6-11歲兒童可打莫德納！　「打2劑半劑」間隔28天
快訊／增7中症！　20多歲男無慢性病史「打3劑也中」
快訊／本土1210例「分布19縣市」！　新北最多410
快訊／本土今爆1210例！　連3天破千
LIVE／本土連3天破千　陳時中最新說明
愛迪達突發0.8折券！　他爆買1.3萬「變1095元」
快訊／竹縣公布10足跡！美式餐廳、牛肉麵、中央市場
夜店噁男撿屍「邊做邊錄音」　變鐵證GG了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

本土總確診數破百萬？　柯文哲估：可能會有700萬人染疫

快訊／新北今新增410例　居家隔離14235人再創高

高閔琳初選意外出局！感謝鄉親挺過「罷琳」危機...不脫黨參選

北市府媒事組16人PCR陰、1人待出爐　柯文哲：再看1、2天

陳時中保證沒在弄選舉？　柯文哲：不談容易「不想才困難」

籲中央明講防疫放寬標準　楊寶楨：別讓人民活在未知當中

討論立院遷建！游錫堃19日拜會北市府　柯文哲提2地點「較有可能」

徐小可「逆時中」遭出征　蔣萬安︰防疫摻雜選舉考量非民眾期待

民進黨大岡山初選爆冷門！2新人闖關成功　現任議員高閔琳落馬

日本強化「與那國島」扮天眼　國防院：若助台有利北、花東作戰區

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

高雄女殯儀館「大賺死人財」　騙亡者家屬：他們歡喜甘願給

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

停車走前滑手機被收費員開單　怒嗆「根本搶錢」逼車擋去路

黑汪坐船頭下秒嚴重傾斜　狂進水媽笑歪：該減肥囉

體育老師帥秀「旋轉泡泡球」球一發側旋下殺直攻對角！

本土總確診數破百萬？　柯文哲估：可能會有700萬人染疫

快訊／新北今新增410例　居家隔離14235人再創高

高閔琳初選意外出局！感謝鄉親挺過「罷琳」危機...不脫黨參選

北市府媒事組16人PCR陰、1人待出爐　柯文哲：再看1、2天

陳時中保證沒在弄選舉？　柯文哲：不談容易「不想才困難」

籲中央明講防疫放寬標準　楊寶楨：別讓人民活在未知當中

討論立院遷建！游錫堃19日拜會北市府　柯文哲提2地點「較有可能」

徐小可「逆時中」遭出征　蔣萬安︰防疫摻雜選舉考量非民眾期待

民進黨大岡山初選爆冷門！2新人闖關成功　現任議員高閔琳落馬

日本強化「與那國島」扮天眼　國防院：若助台有利北、花東作戰區

本土總確診數破百萬？　柯文哲估：可能會有700萬人染疫

快訊／新北今新增410例　居家隔離14235人再創高

40萬公用快篩送高風險4縣市　陳時中：將來一定會越來越便宜

樂團唱一半突「翻臉大吵」！　鼓手自曝「太卑微」哽咽哭一團

安排行程好頭痛？網推「情侶超強約會規則」　美食口袋名單每次都滿意

全台「6～11歲有120萬人」！　陳時中曝施打率很難說

家長破除大校迷思　西螺7班小校連2年增班

台東+17...4人沒打疫苗　12例「成功進香團」延伸

輕症在家怎拿新冠口服藥？陳時中：病人有需要自然會送到他手上

陸網也在追《營業中》：好真實！嗑CP「什麼都敢講」豆瓣噴高分

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

政治熱門新聞

快訊／政院：紓困特別條例延長至明年6月、尚餘千億預算

王浩宇爆「3Q哥退黨」陳柏惟回應了

就是要選桃園市長！羅智強辭副祕書長還沒准　自己先退國民黨主管群組

民進黨大岡山初選爆冷門！現任議員高閔琳落馬

陳柏惟驚傳退黨　台灣基進一早發聲明

北市再撒12張海量足跡　內湖IKEA、WAVE夜店、萬怡酒店、一蘭拉麵上榜

陳柏惟傳退黨 王興煥澄清：辭黨職非退黨

民進黨高雄大寮林園選區前副議長落馬　李雨庭因婦女保障出線

快訊／立院三讀村里長「事務補助費」增至5萬

新北近5百人選擇居家照護　關懷箱附10支快篩劑、口罩

中和2歲確診童ICU搶救中　蔡壁如卻指「高燒不治」

美遲交對台4100億軍售　前軍官曝後果

「清零」到「共存」有磨合期　侯友宜：疫調簡化、縮小匡列

陳時中一天爆氣兩次！　她轟「真把自己當神」：壞掉了

更多熱門

相關新聞

台北信義區明試辦輕症在家隔離　黃珊珊曝重點

台北信義區明試辦輕症在家隔離　黃珊珊曝重點

台北市明天起將在信義區試辦輕症在家隔離，台北市副市長黃珊珊今（17日）表示，稍早會到該區演練，台北市著重的是「生活需求」，因醫療照顧中央已有規定和相關系統。

蔣寫市政白皮書？柯：黃較真實

蔣寫市政白皮書？柯：黃較真實

國務機要費除罪修法　立院時隔一年再闖關

國務機要費除罪修法　立院時隔一年再闖關

發言人全隔離　柯文哲喊「自由了」

發言人全隔離　柯文哲喊「自由了」

傳蔣寫市政白皮書　柯哈哈大笑

傳蔣寫市政白皮書　柯哈哈大笑

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲游錫堃立法院

讀者迴響

熱門新聞

女兒出生不到半年！男星失聯離家1個月

快停止！洗衣機「1動作」一堆人做錯　網驚：長知識了

阿嬤跌倒骨折　孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

前黑澀會女星確診！發病4天陰轉陽崩潰

「人家共存我們躺平」他喊快升級！限制這活動開始

快訊／高雄火警！　大量濃煙竄天

威力彩上看8億　「4生肖、4星座」財運旺

丈夫抱男嬰回家收養！人妻驗DNA崩潰離婚

快訊／本土連3天破千！今+1210　另增93例境外移入

網紅一家確診「小孩學校家長都不知」！遭轟延遲通報無奈道歉

她打第3劑喉嚨痛爆！醫見「詭異白點」： 有點傻眼

洗澡感覺有人偷窺！她抬頭一看崩潰：在幹嘛

美魔女歌手癌末「嘴只能張開一指」　曝治療過程：被判死刑

高雄悍女撂球棒隊狂毆、鎮暴槍開轟　3人掛彩

婚前健檢老公是女性她絕望　7天後醫生來電：寫錯了

更多

最夯影音

更多
水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃
國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面