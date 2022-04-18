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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院遷建10地點曝光　華山、中正紀念堂、萬華拖吊場

▲▼立法院議場照。（資料照／記者徐政璿攝）

▲立法院議場照。（資料照／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院在1961年遷入現址，至今已61年，立法院今（18）日召開記者會，宣布啟動評估新國會園區選址，立法院長游錫堃將依序拜訪北市、新北、台中、彰化、宜蘭等直轄縣市政府；同時，他也揭露位於北市的10處評估地點。

游錫堃指出，除了立法院現址改建，遷建方面，台北市轄區就有中正紀念堂、202兵工廠及聯勤司令部、空軍總部舊址及華山藝文特區、華光社區；此外，也很高興台北市長柯文哲又積極提出4個新地點，包含台北市憲兵隊、台北市後備指揮部、中正萬華拖吊保管場、劍潭青年活動中心等4處，因此現在位於台北市的遷、改建地點總計有10處。

游錫堃表示，立法院是台灣最高立法機關，代表國家主權門面，也是彰顯台灣民主成就及精神之所在。但是很少人知道，立法院在1961年遷入現址這個臨時性的學校設施，至今已有61年，可以說是全國各級民意機關中最老舊的建築。

游錫堃指出，多年的將就與拼裝使用下來，整個國會辦公場所、委員研究室、會議室散亂各處，導致議事運作效能不容易發揮，別說是要彰顯最高民主殿堂的意象，連比肩其他先進民主國家國會的言語都講不出口。

游錫堃表示，「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會」，作為立法院的幕僚小組，協助進行選址評估工作，並以共識決通過了「未來國會5大發展願景」，包括：一、名符其實的最高民主殿堂。二、全國人民集遊陳抗中心。三、國內外遊客之參訪地標。四、公民教育的民主教室。五、華文圈憲政民主的典範。

為了能深入了解各遷建建議地點的現況及適宜性，游錫堃預定4月19日下午拜會台北市政府、4月28日下午拜會新北市政府、5月5日上午拜會台中市政府、5月5日下午拜會彰化縣政府，最後再安排宜蘭縣政府。

游錫堃強調，國會遷（改）建具有台灣邁向成熟民主國家的重大象徵意義，呼籲全民共同來關心與討論，為未來理想的新國會園區建設一起貢獻心力。

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