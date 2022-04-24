游錫堃：國會遷建不是我說了算　如修憲循立法程序進行

▲立法院長游錫堃出席「台北市大都會油畫家協會十六週年聯展」開幕式。（圖／游錫堃辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃上任後推動國會遷建，台北市長柯文哲日前建議，舊空軍總部是首選。游錫堃24日受訪時表示，國會遷建選址的地點分布在台北市、新北市、台中市、彰化縣及宜蘭縣等5個縣市，立法院不是首長制而是合議制，「要在哪裡不是院長說了算」。

游錫堃24日下午出席「台北市大都會油畫家協會十六週年聯展」開幕式，他在會後受訪表示，自己看了聯展非常感動，這裡的畫作琳瑯滿目，而且充滿真善美、可以怡情養性，因為平常的生活很忙碌，「來這邊看看，感到非常的舒服」。

游錫堃指出，國會遷建的選址一共有十幾個地點，分布在台北市、新北市、台中市、彰化縣及宜蘭縣等5個縣市，立法院都會去看，現在剛看完台北市的部分，柯文哲非常支持舊空軍總部，另外也推薦了中正萬華拖吊保管場、台北市後備指揮部等地點。

不過，游錫堃也說，現在還有其他縣市的地點還沒實地走訪，「他們有的也很歡迎我們去」，所以在還沒有走完之前，他們還沒有辦法做決定，立法院會把全部的地點都走過一遍。

游錫堃強調，立法院不是首長制而是合議制，「要在哪裡不是院長說了算」，所以立法院才會成立諮詢委員會，並且找了很多學者專家，其中有國會專業、政治專業、都市設計、都市計畫、建築等專業，最主要就是希望把幕僚的工作做好。

游錫堃說明，所有國會遷建的選址地點，都會送到立法院的特種委員會討論，有助於學者專家做最嚴謹的判斷，「所以到最後還是會像修憲一樣，依循立法程序來做」，自己沒有辦法做決定，而是會尊重大家的決定。