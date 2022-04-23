游錫堃：《舊金山和約》證實兩岸互不隸屬　主權應屬全體台灣人民

▲立法院長游錫堃致詞。（圖／立法院提供）

記者呂晏慈／台北報導

國史館23日舉行「舊金山和約」及「台北和約」生效70周年研討會，立法院長游錫堃到場致詞表示，依照1952年生效後的《舊金山和約》內容，台灣與中國本就互不隸屬。

游錫堃今天表示，第二次世界大戰後期，中、美、英3國領袖在埃及開羅舉行「開羅會談」，當時新聞公報雖提到將台灣、澎湖群島等歸還中華民國；然而這些戰爭期間的會議，或是發表的宣言，只是表達盟國對戰後處置的意願，在1952年依生效後《舊金山和約》第2條，日本僅放棄台灣、澎湖、南沙群島與西沙群島之一切權利、權利名義與要求，沒有規定台灣的主權歸屬，因此，可以肯定的說，根據國際法的條約，台灣、澎湖並不屬於中國，就國民主權原理及聯合國憲章精神，台灣主權應屬於全體台灣人民。

游錫堃表示，台灣與中國本就互不隸屬，然而在今年2月4日中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁發表的聯合聲明中，中國仍不斷強調「台灣是中國領土不可分割的一部分」的謊言；今年4月20日中國的外交部長王毅在與亞美尼亞、喬治亞、亞塞拜然等三國外交部長的通話中，亦不忘強調一中政策。

游錫堃表示，針對此情形，台灣應更常道台灣與中國互不隸屬知真相，為使國人更加了解此條約對台灣國際處境影響，今年立法院亦特別籌辦了「舊金山和約生效70週年特展」，將假台中市霧峰立法院議政博物館辦理，展覽期間為4月28日和約生效日起至8月31日止，9月8日將移回台北立法院本院繼續展覽，屆時歡迎各界貴賓參觀指教。